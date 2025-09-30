Deic atende em novo endereço: Júlio Mesquita, 1-16

A Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), que abrange a 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), a 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes(Dise), a 3ª Delegacia de Investigações sobre Homicídios (DH), o Setor Especializado de Combate ao Crime de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (Seccold) e o Grupo de Operações Especiais (GOE), está atendendo em novo endereço, na Rua Júlio de Mesquita Filho, 1-16, esquina com a rua Araújo Leite, Jardim Aeroporto.

De acordo com o delegado da Assistência Policial, Luiz Augusto Puccinelli, a Deic ocupava o mesmo prédio que a Central de Polícia Judiciária de Bauru (CPJ) e com a mudança da CPJ para o novo prédio na quadra 20 da avenida Rodrigues Alves, houve a necessidade de locação de um espaço mais adequado para a Deic.

A Deic recebe denúncias relacionadas a crimes organizados e atendimentos a envolvidos nas investigações em andamento.