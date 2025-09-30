30 de setembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
NOVO LOCAL

Deic atende em novo endereço: Júlio Mesquita, 1-16

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), novo endereço fica no Altos da Cidade
Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), novo endereço fica no Altos da Cidade

A Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), que abrange a 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), a 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes(Dise), a 3ª Delegacia de Investigações sobre Homicídios (DH), o Setor Especializado de Combate ao Crime de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (Seccold) e o Grupo de Operações Especiais (GOE), está atendendo em novo endereço, na Rua Júlio de Mesquita Filho, 1-16, esquina com a rua Araújo Leite, Jardim Aeroporto.

De acordo com o delegado da Assistência Policial, Luiz Augusto Puccinelli, a Deic ocupava o mesmo prédio que a Central de Polícia Judiciária de Bauru (CPJ) e com a mudança da CPJ para o novo prédio na quadra 20 da avenida Rodrigues Alves, houve a necessidade de locação de um espaço mais adequado para a Deic.

A Deic recebe denúncias relacionadas a crimes organizados e atendimentos a envolvidos nas investigações em andamento.

As pessoas que precisam realizar um boletim de ocorrência devem se dirigir a Central de Polícia Judiciária de Bauru (CPJ), no quarteirão 20 da avenida Rodrigues Alves.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários