USP Bauru tem 13 docentes entre os melhores cientistas do mundo

O câmpus de Bauru da Universidade de São Paulo (USP) tem 13 docentes entre os 2% melhores cientistas do mundo, segundo o ranking '2% Melhores Cientistas - Mentes Líderes na Ciência', desenvolvido pela Universidade Stanford e a editora Elsevier e divulgado neste mês de setembro.

Esta lista identifica os 2% melhores cientistas do mundo por meio de métricas de citação padronizadas, avaliando o impacto das pesquisas usando dados de citações de toda a carreira e de um único ano (2024) em 22 áreas científicas e 174 subáreas, para garantir uma representação justa e abrangente.

No ranking anual, figuram 12 professores da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB-USP) e um da Faculdade de Medicina de Bauru (FMBRU-USP). Os pesquisadores, segundo a ordem de classificação, são: Marília Buzalaf, Gustavo Garlet, Paulo Conti, Guilherme Janson (in memoriam), Marco Húngaro Duarte, Estevam Bonfante, Daniela Garib, Karin Neppelenbroek, Alberto Consolaro, Diana Soares e Ana Carolina Magalhães (todos da FOB-USP); José Sebastião dos Santos (da FMBRU-USP); e Rogério Buchaim (da FOB-USP).