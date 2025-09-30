USP Bauru tem 13 docentes entre os melhores cientistas do mundo

O câmpus de Bauru da Universidade de São Paulo (USP) tem 13 docentes entre os 2% melhores cientistas do mundo, segundo o ranking '2% Melhores Cientistas - Mentes Líderes na Ciência', desenvolvido pela Universidade Stanford e a editora Elsevier e divulgado neste mês de setembro.
Esta lista identifica os 2% melhores cientistas do mundo por meio de métricas de citação padronizadas, avaliando o impacto das pesquisas usando dados de citações de toda a carreira e de um único ano (2024) em 22 áreas científicas e 174 subáreas, para garantir uma representação justa e abrangente.
No ranking anual, figuram 12 professores da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB-USP) e um da Faculdade de Medicina de Bauru (FMBRU-USP). Os pesquisadores, segundo a ordem de classificação, são: Marília Buzalaf, Gustavo Garlet, Paulo Conti, Guilherme Janson (in memoriam), Marco Húngaro Duarte, Estevam Bonfante, Daniela Garib, Karin Neppelenbroek, Alberto Consolaro, Diana Soares e Ana Carolina Magalhães (todos da FOB-USP); José Sebastião dos Santos (da FMBRU-USP); e Rogério Buchaim (da FOB-USP).
Prof. Dr. Gustavo Pompermaier Garlet (Foto: Divulgação)
Já no ranking que considera toda a carreira estão seis professores da FOB-USP, na seguinte ordem de classificação: Gustavo Garlet, Marília Buzalaf, Paulo Conti, Marco Húngaro Duarte, Alberto Consolaro e Ana Carolina Magalhães.
Outro dado de destaque é que os três dirigentes da USP Bauru aparecem na lista anual: Marília Buzalaf (diretora da FOB-USP), Karin Neppelenbroek (prefeita do câmpus USP de Bauru) e José Sebastião dos Santos (diretor da FMBRU-USP), que têm em comum o desafio de conciliar a atuação na gestão e suas atividades acadêmicas e de pesquisa.
IMPACTO E INFLUÊNCIA
Por meio de sua metodologia, o ranking da Universidade Stanford e Elsevier destaca os principais cientistas do mundo que causaram impacto substancial em suas áreas, por meio de sua influência em citações, permitindo o reconhecimento da excelência de suas contribuições científicas de ponta, da repercussão entre seus pares e do avanço do conhecimento.
Esta lista de 2025 utiliza dados indexados pela Scopus - a maior base de dados de resumos e citações de literatura científica global - a partir de 1º de agosto de 2025, abrangendo citações até o final de 2024 e um panorama de mais de 100 mil renomados cientistas.
O conjunto de dados oficial do ranking dos 2% melhores cientistas de 2025 está disponível no Repositório de Dados Elsevier: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/8.