Entrelinhas

Amaral Carvalho
A Prefeitura Municipal de Bauru, a Câmara Municipal de Bauru e a Fundação Amaral Carvalho realizam nesta terça-feira (30), às 9h, a solenidade de assinatura do Termo de Doação do terreno onde será instalado o Centro de Diagnóstico da Fundação Amaral Carvalho em Bauru.
Caráter regional
O novo Centro atenderá toda a região da DRS VI - Bauru, 64 municípios, fortalecendo a estrutura de saúde pública com mais acesso, qualidade e eficiência no diagnóstico de doenças, beneficiando milhares de pacientes.
CP/Câmara 1
O vereador Eduardo Borgo protocolou nesta segunda-feira (29) requerimento solicitando a abertura de Comissão Processante (CP) contra a prefeita Suéllen Rosim (PSD), por suposta omissão no cumprimento do Plano Diretor de Águas (PDA), instituído em 2019.
CP/Câmara 2
O parlamentar fundamenta o pedido em relatório da Comissão Especial de Inquérito (CEI) instaurada em 2021, que apontou negligência de gestões anteriores na execução do plano, considerado essencial para enfrentar a crise hídrica. Borgo sustenta que, mesmo após receber R$ 100 milhões de ação judicial e aprovar empréstimo de R$ 40 milhões para perfuração de poços, a atual administração não apresentou soluções concretas para amenizar a falta de água.
Rito do pedido
O pedido de CP deverá ser votado na sessão da próxima semana e precisa de maioria simples dos presentes para ser aprovado. Caso todos os vereadores estejam na Casa, são necessários 11 votos. É diferente de uma CEI, instrumento de minorias, que precisa de somente 6 assinaturas para ser automaticamente instalada. Quase ao final da noite, o governo enviou nota na qual se defende (pág. 3).
Emergência
A falta d' água prolongada em alguns bairros da cidade foi um dos temas dominantes na tribuna, na sessão da Câmara Municipal desta segunda. Vereadores como Emerson Construtor (Podemos), Mané Losila (MDB) e Arnaldo Ribeiro (Avante) falaram sobre a prefeitura declarar estado de emergência visando tornar o combate à escassez mais efetivo.
Chama a Estela!
O vereador Junior Rodrigues (PSD) também fez duras críticas à situação da falta d'água. Foi severo nas palavras ao ponto de o líder do governo, Sandro Bussola (MDB), chamar de volta ao plenário a vereadora oposicionista Estela Almagro (PT), que havia saído por alguns instantes. Claro, em tom de brincadeira e alfinetando o colega. Jr. Este retrucou dizendo que cumpre seu dever de cobrar soluções, como fazia, inclusive, quando era líder governista.