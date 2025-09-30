Entrelinhas

O pedido de CP deverá ser votado na sessão da próxima semana e precisa de maioria simples dos presentes para ser aprovado. Caso todos os vereadores estejam na Casa, são necessários 11 votos. É diferente de uma CEI, instrumento de minorias, que precisa de somente 6 assinaturas para ser automaticamente instalada. Quase ao final da noite, o governo enviou nota na qual se defende (pág. 3).

Emergência

A falta d' água prolongada em alguns bairros da cidade foi um dos temas dominantes na tribuna, na sessão da Câmara Municipal desta segunda. Vereadores como Emerson Construtor (Podemos), Mané Losila (MDB) e Arnaldo Ribeiro (Avante) falaram sobre a prefeitura declarar estado de emergência visando tornar o combate à escassez mais efetivo.