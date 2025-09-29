Incêndios dobram e floresta urbana de Bauru é atingida; VÍDEO

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil combatem, desde a tarde desta segunda-feira (29), um incêndio de grandes proporções em uma área de relevante interesse ecológico no Jardim Colonial, na chamada Floresta Urbana, em Bauru. Moradores das imediações tentam contribuir como podem.
Segundo a corporação, o helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para ajudar no combate às chamas, que recomeçaram nesta segunda-feira após um foco já ter sido registrado no local no domingo (28).
A Defesa Civil de Bauru informa que está atuando com o Corpo de Bombeiros para controlar os focos de incêndio na floresta urbana. As equipes vão monitorar durante a noite e madrugada a situação das chamas, e devem voltar ao controle do incêndio na manhã desta terça-feira (30).
Na última semana, entre os dias 21 e 27 de setembro, Bauru registrou o dobro de incêndios em áreas de mata em comparação com a semana anterior. Só no dia 21 (domingo), foram 67 focos em vegetação.
Neste mês de setembro, já são 178 ocorrências de incêndios em matas e áreas verdes. Em todo o mês de agosto, foram 190 registros.
O reflexo dessa onda de queimadas é visível no céu da cidade, tomado por fumaça que atinge praticamente todos os bairros, causando irritação nos olhos, nariz e garganta, além de sintomas como dor de cabeça, tontura e cansaço. Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias são as mais afetadas.
Segundo reportagem do JC publicada na última sexta-feira (26), a situação é consequência de uma estiagem prolongada, que já dura quase 90 dias sem chuvas significativas na região. Além disso, as altas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar, comuns nesta época do ano, tornam o ambiente ainda mais propenso a incêndios.
Especialistas explicam que essa combinação favorece a rápida propagação do fogo, especialmente em áreas com mato seco, resultando em colunas de fumaça que se espalham e atingem regiões urbanas.
A região de Bauru, inclusive, foi classificada em estado de alerta para risco de incêndios no mapa da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, conforme divulgado pelo JC neste domingo (28).
A pena para quem provoca incêndios em matas, campos e áreas de vegetação nativa é de 2 a 4 anos de prisão, segundo a Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais).