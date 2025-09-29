Incêndios dobram e floresta urbana de Bauru é atingida; VÍDEO

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil combatem, desde a tarde desta segunda-feira (29), um incêndio de grandes proporções em uma área de relevante interesse ecológico no Jardim Colonial, na chamada Floresta Urbana, em Bauru. Moradores das imediações tentam contribuir como podem.

Segundo a corporação, o helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para ajudar no combate às chamas, que recomeçaram nesta segunda-feira após um foco já ter sido registrado no local no domingo (28).

A Defesa Civil de Bauru informa que está atuando com o Corpo de Bombeiros para controlar os focos de incêndio na floresta urbana. As equipes vão monitorar durante a noite e madrugada a situação das chamas, e devem voltar ao controle do incêndio na manhã desta terça-feira (30).