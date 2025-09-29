Du Mauad: XV e Primavera na final da Copa Paulista!

“Nhô Quim” e o “Fantasma” vão decidir o título...
Está definida a final da Copa Paulista. XV de Piracicaba e Primavera vão decidir o título a partir desse fim de semana. Se em Piracicaba, o XV fez o dever de casa no sábado (dia 27) e se garantiu na final da Copa Paulista com certa tranquilidade, com gol de Luiz Gustavo e grande atuação do goleiro Reynaldo; ontem a história foi diferente em Campinas. O Primavera se classificou no “sufoco” e na loteria dos pênaltis. O “Nhô Quim” jogando no Barão da Serra Negra, pra mais de 12 mil torcedores, venceu o Comercial por 1 a 0 e confirmou sua vaga na decisão do torneio estadual. No confronto de ida, as equipes haviam empatado por 1 a 1 em Ribeirão Preto, e a vitória em casa garantiu a vaga. O gol foi marcado por Luiz Gustavo, logo aos quatro minutos do primeiro tempo, de cabeça, após cobrança de escanteio. Mas quem só não “fez chover” foi o goleiro Reynaldo...
O time do técnico Moisés Egert não apenas garantiu sua presença na final, mas também confirmou o retorno ao cenário nacional após três anos de ausência. Agora é decidir e escolher entre disputar a Série D do Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil na próxima temporada. Nos bastidores, a tendência aponta pra Copa do Brasil, motivada pelo retorno financeiro mais imediato. Agora se o lance for pensar mais a longo prazo, a escolha deve ser o Brasileirão da Série D. A vaga na final representa um novo momento pro XV. Campeão da competição em 2016 e 2022, o time de Piracicaba busca o tri...
O Primavera garantiu a vaga na final após vencer o tempo normal por 2 a 1 e por 5 a 4 nas penalidades. O time de Indaiatuba estava vencendo por 2 a 0 até os acréscimos e garantia o resultado sem sofrer. Em uma bola alçada saiu o pênalti pro Grêmio Prudente, que diminuiu e levou a decisão pros pênaltis. Na ida, o time de Prudente havia vencido por 1 a 0. XV e Primavera decidem o título a partir desse gim de semana. O primeiro jogo será em Campinas. O segundo e decisivo jogo será em Piracicaba, já que o XV fez a melhor campanha. Torço muito pelo título do “Nho Quim”...
O Sub-15 do Norusca está nas 8ªs do Campeonato Paulista...
Estamos nas oitavas de final! O Noroeste Sub-15 venceu Ituano e está entre os 16 melhores times da categoria. O Campeonato Paulista que começou com 84 times, afunilou e agora só restam os 16 melhores. Estamos entre eles. A classificação foi garantida no sábado (dia 27), em pleno Estádio Alfredo de Castilho, ao vencer o Ituano por 1 a 0, com gol do ótimo meia Ralley. O mata-mata é logo ali...
A última rodada da 3.ª fase de grupos do estadual teve além da classificação do Norusquinha, a confirmação do I9 de Ribeirão Preto como o líder da chave. Agora entre os 16 melhores do Estado de São Paulo, o time comandado pelo técnico Marcelo Santos irá encarar o São Paulo nas oitavas, com a primeira partida em Bauru e o segundo e decisivo duelo em São Paulo. Eu acreditoooo...
“Fala, Voz Noroestina”
“Foi bonito. O grupo do Sub-15 se superou. Mais uma vez. Se na segunda fase foi difícil, na terceira foi mais ainda. E agora estão entre os 16 melhores times do estado...
Era necessária a vitória. E eles venceram. 1 a 0 no Ituano e a garantia da melhor campanha da categoria na história do Paulistão. O Professor Marcelo Santos merece e o elenco também.
Que venha o São Paulo agora. É difícil? Sim. Mas nesse momento está 0 a 0 e eu acredito. A ver”.
Texto do Augusto Lopes, do Voz Noroestina
A Ponte garante a volta pra Série B...
A Macaca está de volta! O time da Ponte Preta conseguiu o acesso pra Série B no sábado (dia 27), após empatar o seu jogo em casa (contra o Náutico) e assistir de camarote a vitória do Brusque sobre o Guarani pela 4ª rodada da fase final da Série C. Com o time de Santa Catarina vencendo o Bugre por 3 a 2, o resultado garantiu a Ponte entre as duas melhores equipes da chave. Com 10 pontos, a Macaca é a primeira equipe garantida na Série B de 2026. Guarani, com seis, Náutico, com quatro, e Brusque, agora com três, brigam pela outra vaga, restando duas rodadas...
No outro grupo, mais dois clubes sobem. A chave conta com Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta. Ao final das 3 primeiras rodadas, todos os 6 jogos terminaram empatados. A quarta rodada foi realizada ontem. Torcendo pelo acesso do Londrina e do São Bernardo nesse grupo...
Os campeões do Torneio da Primavera de Tênis da Luso...
Está finalizada a primeira semana do Aberto de Tênis da Primavera -Piracanjuba da Luso Bauru com as finais dos Torneios de Duplas. Com mais de 100 tenistas em quadra, as partidas decisivas aconteceram na manhã de ontem, com os seguintes campeões e vices:
Categoria A - Campeões: Lucca Cinel e Davi Oliveira
Vices: Gustavo Aleixo e Daniel Franciscato
Categoria B - Campeões: Rafael Boni e Pedro Maitino
Vices: Arlindo Souza e Gustavo Souza (pai e filho)
Categoria C – Campeões: Luiz Felipe Mauricio e Felipe Doutel
Vices: Willian Haddad e Eduardo Clementino
Categoria Feminina – Campeãs: Gisele Blasioli e Samira Lima
Vices: Stefanny e Cyntia
O Torneio teve o patrocínio da UMALY Representações (Piracanjuba) patrocinador Oficial, Marajó Veículos (Omoda Jaecco e RAM), ONO Sports e Cassio Signs. O Canal DU MAUAD TV transmitiu ao vivo a final da categoria A. Nesse próximo fim de semana, entre os dias 3 e 5 de outubro, estarão em disputa as chaves de simples. Vem pro Luso...
Momento Maguila
O SALVE de hoje vai pro pessoal que participou da organização do Torneio de Tênis da Primavera, no Luso. Um grande abraço pro Roberval (Preto) Vaz, Fernando (Nadal) Meciano, Alessandro (Cebola) Lamonica, Alex França, Alinor (Zinho) e Alexandre Comegno.
