Du Mauad: XV e Primavera na final da Copa Paulista!

“Nhô Quim” e o “Fantasma” vão decidir o título...

Está definida a final da Copa Paulista. XV de Piracicaba e Primavera vão decidir o título a partir desse fim de semana. Se em Piracicaba, o XV fez o dever de casa no sábado (dia 27) e se garantiu na final da Copa Paulista com certa tranquilidade, com gol de Luiz Gustavo e grande atuação do goleiro Reynaldo; ontem a história foi diferente em Campinas. O Primavera se classificou no “sufoco” e na loteria dos pênaltis. O “Nhô Quim” jogando no Barão da Serra Negra, pra mais de 12 mil torcedores, venceu o Comercial por 1 a 0 e confirmou sua vaga na decisão do torneio estadual. No confronto de ida, as equipes haviam empatado por 1 a 1 em Ribeirão Preto, e a vitória em casa garantiu a vaga. O gol foi marcado por Luiz Gustavo, logo aos quatro minutos do primeiro tempo, de cabeça, após cobrança de escanteio. Mas quem só não “fez chover” foi o goleiro Reynaldo...

O time do técnico Moisés Egert não apenas garantiu sua presença na final, mas também confirmou o retorno ao cenário nacional após três anos de ausência. Agora é decidir e escolher entre disputar a Série D do Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil na próxima temporada. Nos bastidores, a tendência aponta pra Copa do Brasil, motivada pelo retorno financeiro mais imediato. Agora se o lance for pensar mais a longo prazo, a escolha deve ser o Brasileirão da Série D. A vaga na final representa um novo momento pro XV. Campeão da competição em 2016 e 2022, o time de Piracicaba busca o tri...