Independência e Parquinho vencem; Tangarás e Beija-Flor empatam

A 13ª edição da Copa Semel entrou na reta decisiva da fase de classificação. A sétima rodada, iniciada neste domingo (28), contou com seis jogos disputados em três estádios da cidade e começou a definir os rumos da competição. Resta apenas mais uma rodada para a definição dos classificados às quartas de final.
No Estádio Mirante Ferroviário, o Ouro Verde venceu o Geisel por 1 a 0, em confronto direto pela vaga no G-8. Douglas Aparecido marcou o único gol da partida, garantindo a equipe da Zona Oeste entre os oito primeiros.
Na sequência, às 10h10, foi realizado o duelo mais aguardado: Tangarás, líder da classificação geral, contra o vice-líder Beija-Flor. O jogo terminou empatado em 1 a 1. Mendonça abriu o placar para o Beija-Flor logo no início, enquanto Vinícius Aparecido empatou ainda no primeiro tempo para o Tangarás. Apesar das tentativas, nenhuma das equipes voltou a marcar, e ambas confirmaram vaga na próxima fase.
No Estádio Edmundo Coube, no Jardim Araruna, o Parquinho venceu o Oriente por 2 a 0, resultado que manteve vivas as chances de classificação da equipe do Parque Vista Alegre. Em seguida, o Independência, atual campeão, derrotou o Redentor por 1 a 0, em partida marcada por disputas acirradas e expulsões de ambos os lados. Com o resultado, o time da Zona Oeste garantiu presença nas quartas de final.
No Estádio José Galvão de Moura, no Núcleo Gasparini, o Unidos do Fortunato superou o Jardim Prudência por 2 a 1, subindo na tabela. Já no jogo de encerramento da rodada, o Complexo Mary Dota venceu o 100% Gasparini pelo mesmo placar, em partida que gerou reclamações contra a arbitragem. O resultado encaminhou a classificação da equipe do Mary Dota.
A rodada será concluída no próximo domingo (5), no Estádio Mirante Ferroviário, com dois confrontos: Comercial x Boca Juniors e Mulekadinha da Baixada José Regino x Luziana.