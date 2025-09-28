Independência e Parquinho vencem; Tangarás e Beija-Flor empatam

A 13ª edição da Copa Semel entrou na reta decisiva da fase de classificação. A sétima rodada, iniciada neste domingo (28), contou com seis jogos disputados em três estádios da cidade e começou a definir os rumos da competição. Resta apenas mais uma rodada para a definição dos classificados às quartas de final.

No Estádio Mirante Ferroviário, o Ouro Verde venceu o Geisel por 1 a 0, em confronto direto pela vaga no G-8. Douglas Aparecido marcou o único gol da partida, garantindo a equipe da Zona Oeste entre os oito primeiros.

Na sequência, às 10h10, foi realizado o duelo mais aguardado: Tangarás, líder da classificação geral, contra o vice-líder Beija-Flor. O jogo terminou empatado em 1 a 1. Mendonça abriu o placar para o Beija-Flor logo no início, enquanto Vinícius Aparecido empatou ainda no primeiro tempo para o Tangarás. Apesar das tentativas, nenhuma das equipes voltou a marcar, e ambas confirmaram vaga na próxima fase.