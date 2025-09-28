Docente da FOB-USP é homenageado por sua contribuição à cirurgia

O professor Eduardo Sant'Ana, da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP), foi homenageado por sua contribuição à cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial brasileira.

Outorgada pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia-Buco-Maxilo-Facial (CBCTBMF) - do qual Eduardo é membro titular -, a homenagem foi entregue durante o 17º Congresso Paulista de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial (Copac), que foi realizado de 11 a 13 de setembro, em Campinas (SP), e reuniu cirurgiões e especialistas que são referências na área, residentes, pós-graduandos e acadêmicos para a troca de experiências e atualização com base nas melhores evidências clínico-científicas. O docente da FOB-USP também foi um dos palestrantes convidados.

Durante a entrega da honraria, foi destacado que o professor Eduardo Sant'Ana "construiu uma trajetória admirável, marcada pela dedicação ao ensino, pelo compromisso com a formação de gerações de profissionais e, especialmente, pela excelência clínica; esta homenagem é um gesto de gratidão e reconhecimento por tudo o que representa para a cirurgia bucomaxilofacial do Brasil e para todos que têm e tiveram o privilégio de conviver, aprender e crescer ao seu lado".