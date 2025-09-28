Unimed Bauru promove palestra sobre prevenção ao suicídio

Na manhã do dia 11 de setembro, a Unimed Bauru realizou a palestra "Prevenir é cuidar: Sinais, escuta e vida", ministrada pela psicóloga da Medicina Preventiva, Natália Mangili Silva. A ação integrou a programação da campanha Setembro Amarelo e ocorreu na sala de treinamentos da unidade administrativa, reunindo colaboradores para um momento de conscientização e diálogo sobre saúde emocional.
Durante o encontro, foram abordados temas como acolhimento, hábitos socioemocionais e a importância de identificar, avaliar, gerenciar e acompanhar pessoas em situação de sofrimento psíquico e risco de comportamento suicida.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 727 mil suicídios ocorrem por ano no mundo, sendo 80% deles em países de baixa e média renda. No Brasil, em 2021, foram registrados mais de 15,5 mil, equivalente a uma morte a cada 34 minutos, segundo o Ministério da Saúde.
Diante desse cenário, a psicóloga destacou a relevância da campanha: "O mês de setembro é importante para desconstruir alguns mitos e tabus em relação ao sofrimento emocional, mas, mais do que isso, é essencial falar sobre o cuidado com a nossa saúde emocional desde os primeiros sinais de que algo não vai bem e buscar ajuda profissional".
Entre os sinais de alerta mencionados estão desânimo intenso, isolamento social, auto depreciação e até mudanças no padrão alimentar. Esses comportamentos, quando identificados, podem indicar sofrimento emocional que precisa ser acolhido. Para Natália, a escuta atenta e o diálogo são fundamentais na prevenção, "a conversa abre espaço para que o sofrimento seja expresso, e isso pode salvar vidas".
Com iniciativas como essa, a Unimed Bauru reforça seu compromisso em promover não apenas a saúde física, mas também o bem-estar emocional, estimulando o cuidado integral com a vida.