Turismo: Dominica, uma joia no Caribe

A ilha de Dominica, no Caribe, agora oferece a possibilidade de realizar seu sonho de forma ética e sustentável. A iniciativa faz parte do compromisso revolucionário da ilha com a conservação marinha e o turismo regenerativo.
O país criou recentemente a primeira reserva de preservação de cachalotes do mundo - uma área marinha protegida, destinada a resguardar seus moradores gigantes.
A quantidade limitada de autorizações para nadadores permite que os encontros com as baleias sejam íntimos e respeitosos, oferecendo aos visitantes a experiência única de compartilhar as águas com estes incríveis cetáceos, possibilitando pesquisas e criando oportunidades de turismo sustentável para os moradores locais.
Para 2025, está programada a expansão dos sistemas e da infraestrutura para receber os visitantes, como formulários de imigração digitais para facilitar a chegada e o desenvolvimento de um sistema de teleférico para levar os turistas do vale do Roseau até o Lago Fervente, uma das maiores fontes termais do planeta.
Chegar à ilha nunca foi tão fácil. Além dos voos já existentes da American Airlines partindo de Miami, nos Estados Unidos, a United Airlines está lançando voos diretos de Newark (Nova Jersey, EUA) a partir de 15 de fevereiro.
Diversos hotéis novos estão abrindo em 2025, aumentando em 25% a disponibilidade hoteleira, com cerca de 500 quartos novos. Eles incluem o seis estrelas Tranquility Beach Resort and Spa, da rede Hilton, na cidade de Salisbury (costa oeste da ilha).
Você pode também preferir um hotel clássico testado e aprovado, como o Secret Bay, uma hospedagem ecológica de luxo que costuma frequentar o topo dos rankings de sustentabilidade.
Dominica também é a sede do Projeto Ceti, um trabalho internacional inovador para decodificar a linguagem, os cliques e codas das baleias. O projeto é liderado pelo explorador David Gruber, da National Geographic.
Os visitantes também podem explorar desfiladeiros escondidos, enormes cachoeiras e se banquetear com a cozinha local em restaurantes diferenciados, como o Lacou, que traz a comida direto da fazenda para a mesa.
NATUREZA E AVENTURA
Floresta Tropical: Dominica é uma ilha com uma natureza deslumbrante, caracterizada por florestas tropicais densas, cachoeiras e uma rica biodiversidade.
Parque Nacional Morne Trois Pitons: Este parque abriga diversos recursos naturais, incluindo o Lago Boiling, o Lago Boeri, as Cataratas de Trafalgar, a Cachoeira Victoria e o Desfiladeiro Titou, que oferece uma oportunidade de nadar num cânion verde-jade.
Vale da Desolação: Dentro do parque, o fumegante Vale da Desolação é um lugar único com lama borbulhante, fontes termais coloridas e minigêiseres.
Comunidade Kalinago: Dominica é o lar da única comunidade do Caribe que descende diretamente de povos indígenas pré-colombianos, os Kalinago, que mantêm sua cultura e tradições vivas.
Cultura única: Os visitantes podem conhecer a herança Kalinago visitando a Ecovila de Hibisco, aprendendo sobre o uso de plantas medicinais e culinárias e participando de atividades como a fabricação de canoas.
Melhor época para visitar: A alta temporada, de dezembro a abril, oferece o clima mais favorável para aproveitar as atividades ao ar livre.
ILHA DA NATUREZA
Dominica, conhecida como a "Ilha da Natureza" do Caribe, é uma joia por causa de sua beleza natural, incluindo florestas tropicais exuberantes, cachoeiras impressionantes e a herança do povo indígena Kalinago. O país também abriga o Parque Nacional Morne Trois Pitons, um Património Mundial da UNESCO, que oferece trilhas, lagos e atividades como nadar em desfiladeiros e visitar áreas de lama fervente, o que a torna um destino ideal para ecoturismo e aventura.