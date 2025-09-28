Turismo: Dominica, uma joia no Caribe

A ilha de Dominica, no Caribe, agora oferece a possibilidade de realizar seu sonho de forma ética e sustentável. A iniciativa faz parte do compromisso revolucionário da ilha com a conservação marinha e o turismo regenerativo.

O país criou recentemente a primeira reserva de preservação de cachalotes do mundo - uma área marinha protegida, destinada a resguardar seus moradores gigantes.

A quantidade limitada de autorizações para nadadores permite que os encontros com as baleias sejam íntimos e respeitosos, oferecendo aos visitantes a experiência única de compartilhar as águas com estes incríveis cetáceos, possibilitando pesquisas e criando oportunidades de turismo sustentável para os moradores locais.