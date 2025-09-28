Como escolher os melhores brinquedos para cães que ficam sozinhos

Os cães são seres que gostam muito de companhia e podem se sentir entediados caso você passe longos períodos fora de casa. Para evitar que isso aconteça, é necessário encontrar o produto perfeito para entreter o animal. Se quiser acertar na hora da escolha, terá que observar detalhes como tipo, tamanho e material.

Seu cãozinho gosta muito da sua companhia e com certeza vai se sentir solitário quando você sair. É em situações deste tipo que os donos encontram surpresas quando voltam para casa, como papéis rasgados pelo chão, almofadas fora do lugar e sapatos mordiscados.

Mas, calma, seu pet não fez isso para te irritar, mas sim porque ele simplesmente queria fazer alguma coisa para passar o tempo. Por isso, é muito importante que o cão tenha brinquedos para gastar energia enquanto o dono está longe.