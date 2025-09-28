Como escolher os melhores brinquedos para cães que ficam sozinhos

Os cães são seres que gostam muito de companhia e podem se sentir entediados caso você passe longos períodos fora de casa. Para evitar que isso aconteça, é necessário encontrar o produto perfeito para entreter o animal. Se quiser acertar na hora da escolha, terá que observar detalhes como tipo, tamanho e material.
Seu cãozinho gosta muito da sua companhia e com certeza vai se sentir solitário quando você sair. É em situações deste tipo que os donos encontram surpresas quando voltam para casa, como papéis rasgados pelo chão, almofadas fora do lugar e sapatos mordiscados.
Mas, calma, seu pet não fez isso para te irritar, mas sim porque ele simplesmente queria fazer alguma coisa para passar o tempo. Por isso, é muito importante que o cão tenha brinquedos para gastar energia enquanto o dono está longe.
Existem diversos brinquedos no mercado e é possível encontrar um modelo que realmente poderá entreter o seu amigo de pelos enquanto você estiver longe. Veja a seguir como escolher o melhor brinquedo para cachorros que ficam sozinhos!
Agora, você verá algumas dicas importantes para comprar o melhor brinquedo para seu animal. Assim, você fará a melhor escolha para seu pet e poderá garantir a sua alegria mesmo quando ele estiver sozinho!
COMO ESCOLHER
1- Escolha o tipo mais adequado ao seu cão
Existem diversos tipos de brinquedos para cachorros que ficam sozinhos. Primeiramente, você deve lembrar que esses modelos não podem ser depender de um humano, pois não existirá ninguém para brincar com os animais. A seguir, veja os principais tipos.
Bolinhas macias, pelúcias e mordedores são ótimas opções de brinquedos para cachorros que ficam sozinhos, pois eles podem entreter e distrair o animal. Afinal, os cachorros tendem a morder esses tipos de brinquedo por um longo período.
Para os filhotes, esses tipos de produto são perfeitos. Nessa fase eles possuem muita coceira nas gengivas por causa do crescimento dos dentinhos, e buscam algo para morder e coçar. Já os cães adultos e idosos se divertem e gastam muita energia com esse tipo de brinquedo.
Quer conhecer mais alguns brinquedos para o cachorro morder e limpar os dentes? Então dê uma olhadinha nos nossos artigos abaixo!
Uma coisa que qualquer cãozinho gosta de receber são os petiscos! E é por isso que existem muitos brinquedos para cães que são dispenser de ração ou de petiscos. O funcionamento é simples: você coloca a ração ou petisco dento do brinquedo e enquanto o seu cão brinca, a comida vai sendo liberada.
Há também modelos nos quais é possível enfiar petiscos mais longos, deixando o alimento ainda mais interessante para o seu cão. Outros são jogos interativos, que desafiam o cachorro e normalmente entregam petisco com a solução do problema.
Além disso, os cachorros podem se divertir com o brinquedo mesmo que não haja nada dentro, por associarem o brinquedo aos petiscos ou simplesmente por gostarem de mordê-lo. Apenas fique atento para não dar comida demais ao seu cãozinho. Se colocar a ração no brinquedo, diminua a quantidade de ração no pote normal.
2- Considere a idade
Os filhotes podem ter problemas com brinquedos que não sejam adequados à idade deles. Se um cãozinho muito novo morder algo duro demais, por exemplo, ele pode acabar machucando ou até perdendo seus dentes, já que eles ainda estão se desenvolvendo. Então, o melhor é escolher brinquedos mais macios.
Isso também vale para um cão idoso, que também possui dentes sensíveis. Por outro lado, filhotes vão se divertir mais com brinquedos que os façam se mexer, como bolinhas que quiquem e corram sozinhas pela casa. Já os cães adultos costumam brincar com todos os tipos de brinquedos.
Por fim, os mais velhinhos não se animam tão facilmente e precisam de um estímulo a mais para brincar. Por isso, para eles a dica é escolher brinquedos com petiscos. Normalmente, as lojas informam qual a melhor faixa etária para o brinquedo, por isso fique atento.
3- Adequado para o porte
Ao escolher o brinquedo é muito importante considerar o tamanho do seu cãozinho, mesmo que muitos fabricantes não ofereçam essa indicação. Se você der um brinquedo muito grande para um cão pequeno, ele não irá conseguir nem mesmo movê-lo com o nariz.
Por outro lado, cães maiores podem acabar comendo o brinquedo ou até mesmo quebrando-o e engolindo partes menores por acidente, o que é muito perigoso. Por isso, pense na segurança do seu cão. Normalmente, são mais indicados brinquedos maiores e mais robustos, que aguentem a mordida do cão.
Além disso, se o seu cão for pequeno apenas por ainda ser filhote, você deve comprar um brinquedo pequeno, mas não se esqueça de descartá-lo assim que o seu cão crescer um pouco mais. E se você quiser mais opções, não deixe de acessar nosso ranking com os 10 melhores brinquedos para cachorros grandes.
4- Verifique as dimensões
As dimensões dos brinquedos irão variar bastante, considerando o tamanho do seu cachorro. Mas tenha em mente, por exemplo, que as bolinhas podem variar de 5 cm, para cachorros mini, a 20 cm, para cães grandes. A diferença é grande, não é mesmo?
Normalmente, os brinquedos pequenos têm entre 5 e 10 cm, enquanto os médios possuem de 5 a 15 cm. Os grandes ficam acima desses valores. Apesar de nem todos os fabricantes trazerem essa informação, é sempre bom conferir o rótulo ou até mesmo entrar em contato com o fabricante caso vá fazer uma compra online.
5 - Prefira materiais resistentes
Quando você estiver longe de casa, saber que seu bichinho está se divertindo com segurança te deixará mais tranquilo. Mas como garantir isso? É simples: sempre escolha brinquedos feitos de materiais firmes e difíceis de rasgar ou quebrar.
Brinquedos de corda, borracha, silicone e nylon tendem a ser mais resistentes. Além disso, só dê pelúcias que sejam próprias para cães, pois elas podem ser tóxicas para os animais. E sempre verifique se o brinquedo está soltando pedaços ou se tem rachaduras, principalmente no caso de cães grandes e fortes.
Afinal, isso indica que o produto pode acabar quebrando. Se isso acontecer, seu cão pode engolir pedaços por acidente. Por isso, descarte o brinquedo assim que vir algum destes problemas para que o animal fique seguro e saudável.