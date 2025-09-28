Congresso destaca a neurociência política na comunicação

Com recorde histórico de 11 mil participantes, o 67º Congresso Paulista dos Municípios consolidou-se em 2025 como o maior encontro municipalista do país. Realizado pela Associação Paulista de Municípios (APM), no Mercado Livre Arena Pacaembu, o evento reuniu prefeitos, vereadores, secretários e lideranças de todo o Estado, com a presença do governador Tarcísio de Freitas.

Entre as arenas temáticas e palestras, um workshop chamou atenção pelo ineditismo e lotou o auditório: "Nova Comunicação Governamental e Neurociência Política", conduzido por Kleber Santos, consultor de campanhas e mandatos, especialista em neurociência e fundador da Academia Brasileira de Neurociência Política (ABNP).

A virada de chave na comunicação pública

De forma prática e humanizada, Kleber mostrou por que a comunicação institucional baseada em números de obras e investimentos dificilmente gera memória ou conexão com os cidadãos. "O cérebro humano descarta estatísticas frias. Mas guarda emoção, rostos e histórias humanas. É por isso que tantas notícias institucionais desaparecem em poucas horas. Não é falha do assessor, é o funcionamento natural da mente", explicou.