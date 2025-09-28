Leandro Oliveira Palma; Esporte que veste sonhos e negócios

Ele cresceu jogando bola no Altos da Cidade, região em que o Rei Pelé despontou. E a vida até tentou levá-lo para o futebol profissional, mas o destino quis diferente e a paixão pelo esporte serviu como catapulta para o empreendedor de sucesso.

Apaixonado por futevôlei e futebol, Leandro Augusto Oliveira Palma, 48 anos, o Lelê, possui passagem pela base do E.C. Noroeste e vida ativa na comunidade bauruense, chegando até a presidir o Alvirrubro entre 2021 e 2023, época da pandemia. A desistência da vida profissional no futebol aconteceu ainda na juventude, após teste que ele fez para um time na Suíça não vingar.

Frustração que o trouxe de volta para Bauru e concedeu novas perspectivas. Lelê casou-se, teve uma filha e, há aproximadamente 1 ano e meio, resolveu unir o útil ao talento para empreender. Enxergou um filão nos esportes que praticava e mergulhou no mundo dos negócios com o cunhado e um amigo de quadra. Juntos, eles fundaram uma marca de roupas esportivas que já veste atletas no Brasil e até nos Estados Unidos.