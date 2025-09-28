28 de setembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
JOVENS TALENTOS

C.T. Pró-Fut é campeão da Copa Big Boys categoria Sub-17

Por Douglas Willian | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Christian Castilho
A equipe doC.T Pró-Fut sagrou-se campeã da categoria Sub-17
A equipe doC.T Pró-Fut sagrou-se campeã da categoria Sub-17

O C.T Pró-Fut garantiu o título da 22.ª edição da Copa Big Boys na categoria Sub-17. A decisão foi realizada no sábado (27), no Estádio Mirante Ferroviário.

No tempo regulamentar, a partida diante do Bauru E.C terminou sem gols. A definição do campeão veio nas cobranças de pênaltis, em que a equipe do C.T Pró-Fut venceu por 5 a 3.

O clube também registrou destaque individual. O atacante Renato Vinicus foi eleito o artilheiro da competição, encerrando o torneio com dez gols marcados em sete partidas.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários