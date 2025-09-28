C.T. Pró-Fut é campeão da Copa Big Boys categoria Sub-17

O C.T Pró-Fut garantiu o título da 22.ª edição da Copa Big Boys na categoria Sub-17. A decisão foi realizada no sábado (27), no Estádio Mirante Ferroviário.

No tempo regulamentar, a partida diante do Bauru E.C terminou sem gols. A definição do campeão veio nas cobranças de pênaltis, em que a equipe do C.T Pró-Fut venceu por 5 a 3.

O clube também registrou destaque individual. O atacante Renato Vinicus foi eleito o artilheiro da competição, encerrando o torneio com dez gols marcados em sete partidas.