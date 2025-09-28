Bauru: moradores transformam praça em símbolo de cuidado coletivo

No coração do Terra Branca, em Bauru, um terreno antes esquecido virou símbolo de cidadania, cuidado coletivo e florescimento — no sentido literal. O que era depósito de entulho agora abriga flores, árvores frutíferas, livros para doação e até um varal solidário, graças ao empenho de 11 vizinhos que transformaram uma praça com as próprias mãos. O grupo, no entanto, ainda enfrenta dificuldades e pede apoio da Prefeitura para manter viva a iniciativa que já virou referência no bairro.

Curiosamente, a transformação começou pelas mãos de alguém com um nome simbólico: Florice. Foi ela, a aposentada Florice Silva, quem decidiu, em 2020, no auge da pandemia, transformar um terreno tomado pelo lixo em um jardim. Com enxada e mudas, ela passou a limpar o espaço e a plantar flores. Logo, ganhou a ajuda da vizinha Dinéia Rasi e de outros voluntários.

O que antes era depósito de entulho hoje abriga flores. Árvores frutíferas — entre elas pitangueira, abacateira e amoreira — foram plantadas para dar sombra e atrair passarinhos. O espaço se tornou ponto de encontro de famílias, que levam crianças para brincar e idosos para caminhar. Foi na praça, aliás, que Dinéia conheceu Florice e começou a amizade que culminou na iniciativa.