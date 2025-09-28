C.F. Brothers Agudos é campeão da Copa Big Boys categoria Sub-13

A equipe Centro de Formação Brothers Agudos conquistou neste sábado (27) o titulo da 22.ª edição da Copa Big Boys na categoria Sub-13. A decisão foi disputada no Estádio Mirante Ferroviário e terminou empatada em 1 a 1 no tempo regulamentar. A decisão foi para as penalidade maximas, onde a equipe de Agudos sagrou-se campeã vencendo por 8 a 7 o time do Alcatéia Gremio Novo Horizontino.

Além do título, o grupo também obteve destaque individual na competição: Pietro Henrique foi o artilheiro do torneio com 6 gols .