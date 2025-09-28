Assenag faz bate-papo com profissionais de engenharia e agronomia

Com o intuito de proporcionar um espaço para compartilhar experiências profissionais, compreender as principais necessidades do setor e as expectativas dos profissionais registrados no sistema, pela primeira vez em Bauru, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP) promoverá o evento "Café com a Presidente", com a presença da engenheira civil e presidente do conselho, Lígia Mackey.
O evento será no dia 13 de outubro (segunda-feira), a partir das 18h, no auditório da Assenag.
Mais do que uma conversa, será uma oportunidade para discutir sobre o sistema e a valorização profissional em Bauru, com o objetivo de fortalecer a aproximação entre profissionais, os desafios das áreas e valorizar ainda mais o papel da engenharia e agronomia na região, ajudando a construir um futuro mais representativo para a categoria.
"Receber o 'Café com a Presidente' em nossa sede é uma honra para a Assenag. Esse encontro aproxima ainda mais os profissionais da engenharia e da agronomia ao Crea-SP, com espaço para o diálogo direto com a presidência do conselho. É uma oportunidade valiosa para compartilhar experiências, discutir desafios e construir caminhos para o desenvolvimento da profissão", explica o engenheiro civil e presidente da associação, Luiz Augusto Braga Franzolin.
"Além de ouvir e estar próxima aos profissionais de Bauru e região, o intuito é nos conectar. Fazer uma gestão aberta, com diálogo, melhorias e troca de experiências é a minha bandeira", cita Lígia Mackey, engenheira civil e presidente do Crea-SP.
O evento é gratuito e aberto aos associados, registrados no Crea-SP e demais interessados nas áreas.
