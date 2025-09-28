Assenag faz bate-papo com profissionais de engenharia e agronomia

Com o intuito de proporcionar um espaço para compartilhar experiências profissionais, compreender as principais necessidades do setor e as expectativas dos profissionais registrados no sistema, pela primeira vez em Bauru, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP) promoverá o evento "Café com a Presidente", com a presença da engenheira civil e presidente do conselho, Lígia Mackey.

O evento será no dia 13 de outubro (segunda-feira), a partir das 18h, no auditório da Assenag.

Mais do que uma conversa, será uma oportunidade para discutir sobre o sistema e a valorização profissional em Bauru, com o objetivo de fortalecer a aproximação entre profissionais, os desafios das áreas e valorizar ainda mais o papel da engenharia e agronomia na região, ajudando a construir um futuro mais representativo para a categoria.