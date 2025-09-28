Com bispo em missa, Catedral de Bauru vai homenagear professores

Com missa presidida pelo bispo dom Rubens Sevilha, a Catedral do Divino Espírito Santo, situada na Praça Rui Barbosa, 3-30, em Bauru, homenageará professores, funcionários de instituições de ensino e estudantes neste domingo (28), às 19h. A celebração contará com animação da Banda Pax, da Diocese de Bauru. O ato dedicado ao mundo educativo integra o Jubileu da Esperança, também conhecido como o ano santo para a Igreja Católica.
De acordo com Andrea Vianna, coordenadora do setor de educação e cultura da Diocese de Bauru, comemorado a cada 25 anos, o jubileu marca "um ano de perdão e misericórdia de Deus". Ela explica que a Igreja Católica retoma a proposta do Ano Jubilar como um tempo especial de remissão e perdão. "É uma ocasião para viver intensamente a cura e a libertação", afirma.
Para a missa em homenagem aos educadores, a expectativa é reunir cerca de 500 fiéis, segundo a coordenadora. "A Catedral do Divino Espírito Santo foi escolhida como o local da reunião porque é onde as pessoas podem encontrar a cruz da peregrinação em Bauru. Será um momento de graça e paz", enfatiza.
O encerramento da missa contará com a apresentação do Trio Lírico, formado pelo tenor Carlos Herrera, a soprano Joice Almad'Or e o barítono LeMunari. Eles interpretarão três canções sob coordenação da maestrina Sonia Berriel, responsável pelo Projeto Arte e Cultura da Diocese, junto ao assessor eclesiástico e diácono José Rafael Mazzoni.
"A ideia do projeto é levar a música de boa qualidade às paróquias. É uma honra fazer parte desta homenagem, que com certeza será maravilhosa", destaca Sonia. A missa também será transmitida ao vivo pelo YouTube, no canal da catedral, disponível em: https://www.youtube.com/@catedralbauru1421.