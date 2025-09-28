USP receberá 100 alunos da rede pública em atividade de anatomia

O Campus de Bauru da Universidade de São Paulo (USP) receberá 100 estudantes do oitavo ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Cônego Aníbal Difrância que participarão de atividade em laboratório de anatomia. A ação é parte de projeto de extensão da Faculdade de Medicina de Bauru (FMBRU-USP) que visa o ensino e incentivo à ciência, realizado em parceria com a Secretaria Municipal da Educação de Bauru.
As visitas ocorrerão nesta segunda (29), e na segunda-feira seguinte, 6 de outubro, das 8h às 12h, no Laboratório de Anatomia da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB-USP), com 50 alunos em cada um dos dias. Os estudantes realizarão uma atividade prática de dissecação de peças anatômicas de mamíferos, sob supervisão.
"O objetivo é proporcionar um melhor aprendizado das ciências biológicas no ensino fundamental, por meio da inserção no currículo regular de atividades práticas lúdicas relacionadas aos conteúdos ministrados pelos professores na escola, de forma a gerar mais engajamento e disposição para o processo de ensino aprendizagem da matéria", explica a professora da FMBRU-USP Bella Luna Colombini Ishikiriama, coordenadora do projeto de extensão.
Segundo a docente, a visita ao campus é parte complementar das atividades. "Além de proporcionar a realização de dissecação de peças anatômicas de mamíferos, essa atividade permite ainda que os estudantes conheçam o ambiente universitário, com a finalidade de estimular a busca pelo conhecimento e o interesse pelo estudo universitário", ressalta Bella.
Intitulado "Microscópios Ópticos: Uma Abordagem para Ensino e Incentivo à Ciência", o projeto de extensão é desenvolvido por um grupo de 24 pessoas, sendo cinco docentes e 19 estudantes de graduação e pós-graduação da FMBRU-USP e da FOB-USP. Contemplado em edital conjunto das Pró-Reitorias de Cultura e Extensão Universitária e de Pós-Graduação da USP, o projeto teve início em 2024 e será concluído em dezembro de 2025. "Para o próximo ano, planejamos submeter outro projeto junto aos editais de fomento da Universidade. A proposta é produzirmos uma apostila para capacitar os professores da rede pública a reproduzir os conteúdos de forma prática e lúdica em todas as escolas", acrescenta Bella. Além da coordenadora, que é docente do Departamento de Medicina da FMBRU-USP, o projeto conta ainda com a colaboração de quatro professores da FOB-USP: Camila de Oliveira Rodini Pegoraro, Rafael Carneiro Ortiz e Rogério Leone Buchaim (do Departamento de Ciências Biológicas), e Regina Tangerino de Souza Jacob (do Departamento de Fonoaudiologia).