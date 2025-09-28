USP receberá 100 alunos da rede pública em atividade de anatomia

O Campus de Bauru da Universidade de São Paulo (USP) receberá 100 estudantes do oitavo ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Cônego Aníbal Difrância que participarão de atividade em laboratório de anatomia. A ação é parte de projeto de extensão da Faculdade de Medicina de Bauru (FMBRU-USP) que visa o ensino e incentivo à ciência, realizado em parceria com a Secretaria Municipal da Educação de Bauru.

As visitas ocorrerão nesta segunda (29), e na segunda-feira seguinte, 6 de outubro, das 8h às 12h, no Laboratório de Anatomia da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB-USP), com 50 alunos em cada um dos dias. Os estudantes realizarão uma atividade prática de dissecação de peças anatômicas de mamíferos, sob supervisão.

"O objetivo é proporcionar um melhor aprendizado das ciências biológicas no ensino fundamental, por meio da inserção no currículo regular de atividades práticas lúdicas relacionadas aos conteúdos ministrados pelos professores na escola, de forma a gerar mais engajamento e disposição para o processo de ensino aprendizagem da matéria", explica a professora da FMBRU-USP Bella Luna Colombini Ishikiriama, coordenadora do projeto de extensão.