Em virada épica, Sesi Bauru vence Vôlei Renata no tie break

O Sesi Bauru efetuou sua terceira virada consecutiva no Campeonato Paulista 2025 e, dessa vez, num confronto gigante. A equipe de Bauru bateu o Vôlei Renata em 3 sets a 2 (23x25; 25x17; 20x25; 25x18; 15x13) na noite dessa sexta-feira, 26. O jogo foi disputado na Arena Paulo Skaf, e foi válido pela quinta rodada do estadual.
Apesar da vitória superando a última equipe invicta no Paulista, o Sesi Bauru se manteve na terceira colocação, chegando aos mesmos 12 pontos do Suzano Vôlei, segundo colocado pela melhor média de sets. O Vôlei Renata se manteve na liderança, com 13 pontos.
Essa foi a quarta vitória do Sesi Bauru em cinco jogos disputados, e o próximo desafio será fora de casa. A equipe de Bauru enfrenta o Mogi Vôlei, fora de casa, pela última rodada do estadual, às 19h30 do dia 3 de outubro, sexta-feira.
Ao final do confronto, o oposto Éder foi o maior pontuador do Sesi Bauru, com 14 pontos.
O jogo
Para o jogo em disputa pela liderança, o Sesi Bauru foi para a quadra com o seguinte time titular: Mateus Bender, Thiery, Guiga, Luiz Fernando, Lucas Barreto, Éder e Pureza.
O primeiro set começa com o Sesi Bauru cometendo mais erros na definição da virada de bola, enquanto o Vôlei Renata aproveita os contra-ataques para abrir 2 a 7 na primeira parada do time de Bauru. O Sesi Bauru volta pressionando após o pedido de tempo, ajusta seu sistema defensivo e começa a converter contra-ataques, chegando a empatar a partida em 12 a 12. A segunda parada do set, no entanto, é do time da casa, em 12 a 16, após quatro pontos em sequência do time campineiro. Novamente o time de Bauru busca a reação em contra-ataque, mas vê o time de Campinas abrir novamente em 18 a 23. O Sesi Bauru consegue dois pontos em sequência, faz 20 a 23, e força a parada adversária na reta final do set. Com o set point, o Vôlei Renata usa seu segundo tempo em 23 a 24, para ajustar a virada de bola e fechar em 23 a 25.
A segunda parcial começa equilibrada, com os dois times trocando pontos. A primeira vantagem é do Sesi Bauru, que aumenta a produção defensiva e força o Vôlei Renata a cometer mais erros, chegando em 11 a 8 na parada campineira. A equipe de Bauru segue pressionando no saque e bloqueio, pontua nos dois fundamentos, abre 16 a 12 e força o segundo tempo do Vôlei Renata. A rede do time de Campinas trava, com o Sesi Bauru pontuando em contra-ataque e bloqueio, abrindo vantagem de oito pontos. Após conseguir a virada de bola, o visitante conecta dois pontos em sequência e, tentando impedir a reação, o Sesi Bauru para em 21 a 15. A equipe da casa administra a diferença e o time da casa volta a cometer erros ofensivos, com o set finalizando em 25 a 17.
O terceiro set inicia repetindo a primeira parcial, com o Vôlei Renata abrindo 3 a 8 na pressão de saque e forçando a primeira parada do Sesi Bauru. O set fica equilibrado após a pausa, com o Sesi Bauru se recuperando na virada de bola e bloqueio, encostando em 17 a 20 e levando ao primeiro pedido de tempo do time de Campinas. O visitante faz dois pontos em sequência e o time de Bauru responde com sua segunda parada no 17 a 22. Com virada de bola consistente, o time campineiro fecha em 20 a 25.
Os primeiros pontos do quarto set são disputados, mas o Vôlei Renata novamente abre a primeira vantagem, com 4 a 8 no placar na primeira parada do Sesi Bauru, com pressão do saque visitante. A equipe da casa cresce nos bloqueios e contra-ataque, conecta pontos em sequência e empata no 10 a 10, forçando o tempo do time de Campinas. Com a dificuldade na virada de bola passando ao time campineiro, o Sesi Bauru se aproveita dos erros do adversário e, com pressão nos bloqueios, chega ao 15 a 11 na segunda parada visitante. O Sesi Bauru segue pontuando nos bloqueios e segura o ataque do Vôlei Renata, aumentando a diferença durante a parcial e fechando em 25 a 18 após erro no contra-ataque campineiro.
O tie break começa muito equilibrado na primeira metade, com o Vôlei Renata abrindo a primeira vantagem, mas com rápida resposta do Sesi Bauru, encostando em 7 a 8 na inversão de quadra. O Sesi Bauru consegue a virada no placar com bom trabalho de bloqueio e contra-ataque, fazendo 13 a 12 no pedido de tempo do Vôlei Renata. O time de Campinas erra na virada de bola e, com o match point pro Sesi Bauru, para pela segunda vez. O Vôlei Renata leva ao 14 a 13, mas após parada do time da casa, o Sesi Bauru completa a virada e fecha em 15 a 13.
Credenciamento de Imprensa
Os profissionais de imprensa que desejarem fazer a cobertura das partidas do Sesi Bauru no Paulista 2025 devem preencher o formulário no link a seguir: https://forms.gle/QDg7oGS3cA3rEUkL9
Campeonato Paulista 2025
Sesi Bauru 3 x 0 Climed Atibaia I 22/08 I Arena Paulo Skaf, Bauru
EC Praia Grande 3 x 2 Sesi Bauru I 28/08 I Ginásio Falcão, Praia Grande
Sesi Bauru 3 x 1 Viapol Vôlei São José I 05/09 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Suzano Vôlei 1 x 3 Sesi Bauru I 19/09 I Arena Suzano, Suzano
Sesi Bauru 3 x 2 Vôlei Renata I 26/09 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Mogi Vôlei x Sesi Bauru I 03/10 – 19h30 I Centro Universitário Brás Cubas, Mogi das Cruzes