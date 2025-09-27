Em virada épica, Sesi Bauru vence Vôlei Renata no tie break

A segunda parcial começa equilibrada, com os dois times trocando pontos. A primeira vantagem é do Sesi Bauru, que aumenta a produção defensiva e força o Vôlei Renata a cometer mais erros, chegando em 11 a 8 na parada campineira. A equipe de Bauru segue pressionando no saque e bloqueio, pontua nos dois fundamentos, abre 16 a 12 e força o segundo tempo do Vôlei Renata. A rede do time de Campinas trava, com o Sesi Bauru pontuando em contra-ataque e bloqueio, abrindo vantagem de oito pontos. Após conseguir a virada de bola, o visitante conecta dois pontos em sequência e, tentando impedir a reação, o Sesi Bauru para em 21 a 15. A equipe da casa administra a diferença e o time da casa volta a cometer erros ofensivos, com o set finalizando em 25 a 17.

O terceiro set inicia repetindo a primeira parcial, com o Vôlei Renata abrindo 3 a 8 na pressão de saque e forçando a primeira parada do Sesi Bauru. O set fica equilibrado após a pausa, com o Sesi Bauru se recuperando na virada de bola e bloqueio, encostando em 17 a 20 e levando ao primeiro pedido de tempo do time de Campinas. O visitante faz dois pontos em sequência e o time de Bauru responde com sua segunda parada no 17 a 22. Com virada de bola consistente, o time campineiro fecha em 20 a 25.

Os primeiros pontos do quarto set são disputados, mas o Vôlei Renata novamente abre a primeira vantagem, com 4 a 8 no placar na primeira parada do Sesi Bauru, com pressão do saque visitante. A equipe da casa cresce nos bloqueios e contra-ataque, conecta pontos em sequência e empata no 10 a 10, forçando o tempo do time de Campinas. Com a dificuldade na virada de bola passando ao time campineiro, o Sesi Bauru se aproveita dos erros do adversário e, com pressão nos bloqueios, chega ao 15 a 11 na segunda parada visitante. O Sesi Bauru segue pontuando nos bloqueios e segura o ataque do Vôlei Renata, aumentando a diferença durante a parcial e fechando em 25 a 18 após erro no contra-ataque campineiro.