Ucraniana em Bauru quer ajudar jovens sob ameaça

A ucraniana Galina Bogdanova, 42 anos, que vive em Bauru há 13 anos, deseja acolher em sua casa, na Sem Limites, jovens na faixa dos 24 anos, que vivem praticamente “presos” dentro de casa na Ucrânia, país governado por Volodymyr Zelensky. Segundo ela, esses rapazes são obrigados a se alistar no Exército e, se encontrados nas ruas, são recrutados compulsoriamente para o front, muitas vezes sem sequer a família ser avisada.

“A partir dos 18 anos, nenhum homem pode deixar o país. Eles evitam sair de casa, com medo de serem ‘arrastados’ para a guerra. Nem ao mercado vão. Quando precisam sair, um avisa o outro por mensagem para saber se há risco. Eu queria muito dar refúgio a eles”, afirma Galina.

De acordo com a ucraniana, esses jovens não foram preparados para lutar, ainda mais em uma guerra tão sangrenta, que, em vez de arrefecer, tem se intensificado. Por isso, muitas famílias desejam o fim do conflito, na tentativa de preservar a vida dos filhos.