Morre o craque Bonfim, campeão do Acesso com o Noroeste em 1970

Morreu na madrugada deste sábado (27), em Bauru, aos 83 anos, o ex-jogador de futebol do Noroeste e do Bauru Atlético Clube (BAC) Bonfim José do Nascimento. Deixa esposa, 4 filhos e 7 netos. Ele lutava contra um câncer no cérebro.
Seu corpo está sendo velado no Memorial Bauru (rua Ezequiel Ramos, 15-51 - Vila Cardia) e o sepultamento ocorrerá às 9h deste domingo (28/9), no mesmo local.
Bonfim foi titular e um dos melhores jogadores do Noruca por muito anos, campeão do festejado Acesso à divisão principal do Campeonato Paulista, em 1970. Atuou com Educador Físico na Rede Estadual de Ensino em Bauru e em São Paulo.
"Meu irmão Bonfim, uma pessoa humilde e ao mesmo tempo alegre e carinhosa. Um atleta, um esportista e um dedicado professor de educação física. Com os alunos relacionamentos sinceros de comprometimento como amigos que compartilhavam momentos descontraídos exercitando o corpo com disciplina e respeito. Jogou no Bauru Atlético Clube, depois no Esporte Clube Noroeste. Uma pessoa carismática que conquistou muitas amizades. Uma pessoa de família , atenciosa e generosa. Por tudo que ele foi e continuará sendo o nosso amor e gratidão do fundo do meu coração", diz o jornalista e radialista Pedro Norberto.
"Tio Bonfim, irmão do meu Pai Jura, foi uma pessoa que viveu intensamente a vida. Adepto ao esporte, titular do ECN. Campeão do Acesso em 1970, uma das maiores conquistas do Noroeste na história. Sempre incentivando a toda família a importância da atividade física para nossa saúde! Nas festas em família, junto com meu pai, adoravam ouvir uma boa música sertaneja de raiz e alegravam sempre nossas reuniões! Marido, pai, avô exemplar! Sua alegria de viver fará falta! E o fez lutar bravamente contra um câncer no cérebro!", afirma a sobrinha, jornalista e radialista Rosana Poli.