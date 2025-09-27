Morre o craque Bonfim, campeão do Acesso com o Noroeste em 1970

Morreu na madrugada deste sábado (27), em Bauru, aos 83 anos, o ex-jogador de futebol do Noroeste e do Bauru Atlético Clube (BAC) Bonfim José do Nascimento. Deixa esposa, 4 filhos e 7 netos. Ele lutava contra um câncer no cérebro.

Seu corpo está sendo velado no Memorial Bauru (rua Ezequiel Ramos, 15-51 - Vila Cardia) e o sepultamento ocorrerá às 9h deste domingo (28/9), no mesmo local.

Bonfim foi titular e um dos melhores jogadores do Noruca por muito anos, campeão do festejado Acesso à divisão principal do Campeonato Paulista, em 1970. Atuou com Educador Físico na Rede Estadual de Ensino em Bauru e em São Paulo.