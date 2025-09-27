Repúblicas de Bauru vivem ‘luto’ com o fim da tradição da esfirra

Na última semana, dezenas de repúblicas da cidade enfrentaram o que é possível chamar de "a quinta-feira mais amarga — e não por falta de açúcar". Chegou ao fim uma ‘tradição’: a famosa promoção de esfirras doces em dobro.

Nas redes sociais, o clima era de sofrência coletiva. Mas a galera da República Pindura não quis apenas lamentar — eles decidiram se despedir do combo de um jeito mais épico: pedindo 74 esfihas de chocolate de uma vez só.

Resultado? Ajudaram a acabar com a massa e o chocolate da esfiharia. O delivery, que normalmente vinha de moto, teve que ser feito de carro.