27 de setembro de 2025
CLASSIFICADO

Noroeste Sub-15 vence Ituano e avança para as oitavas do Paulista

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação Noroeste SAF
Meninos da Vila Pacífico no vestiário com a comissão técnica e diretoria do Norusca


Festa da base no Alfredão! O time Sub-15 do Noroeste garantiu a classificação às oitavas de final do Campeonato Paulista na manhã deste sábado (27), no Estádio Alfredo de Castilho, e carimbou a vaga no mata-mata ao bater o Ituano por 1 a 0, com gol do meia Ralley. Além do apoio na arquibancada, o jogo teve transmissão ao vivo pela TV Norusca, o canal oficial do clube no Youtube.

A partida foi válida pela última rodada da 3.ª fase de grupos do estadual. Além do Norusquinha, o I9 de Ribeirão Preto também se classificou na mesma chave.

ENTRE OS MELHORES

O campeonato mais disputado do País começou com 84 times, e a equipe bauruense, comandada pelo técnico Marcelo Santos, está entre as 16 melhores do Estado de São Paulo.

Os meninos da Vila Pacífico enfrentarão o Corinthians nas oitavas, com a primeira partida em Bauru e o segundo e decisivo duelo na Fazendinha, em São Paulo.

CLASSIFICAÇÃO

1.º I9 FC – 11 pontos ?
2.º Noroeste – 8 pontos ?
3.º Ituano – 8 pontos
4.º Flamengo – 5 pontos

