Noroeste Sub-15 vence Ituano e avança para as oitavas do Paulista

Festa da base no Alfredão! O time Sub-15 do Noroeste garantiu a classificação às oitavas de final do Campeonato Paulista na manhã deste sábado (27), no Estádio Alfredo de Castilho, e carimbou a vaga no mata-mata ao bater o Ituano por 1 a 0, com gol do meia Ralley. Além do apoio na arquibancada, o jogo teve transmissão ao vivo pela TV Norusca, o canal oficial do clube no Youtube.
A partida foi válida pela última rodada da 3.ª fase de grupos do estadual. Além do Norusquinha, o I9 de Ribeirão Preto também se classificou na mesma chave.
ENTRE OS MELHORES
O campeonato mais disputado do País começou com 84 times, e a equipe bauruense, comandada pelo técnico Marcelo Santos, está entre as 16 melhores do Estado de São Paulo.
Os meninos da Vila Pacífico enfrentarão o Corinthians nas oitavas, com a primeira partida em Bauru e o segundo e decisivo duelo na Fazendinha, em São Paulo.
CLASSIFICAÇÃO
1.º I9 FC – 11 pontos ?
2.º Noroeste – 8 pontos ?
3.º Ituano – 8 pontos
4.º Flamengo – 5 pontos