Noroeste Sub-15 vence Ituano e avança para as oitavas do Paulista

Festa da base no Alfredão! O time Sub-15 do Noroeste garantiu a classificação às oitavas de final do Campeonato Paulista na manhã deste sábado (27), no Estádio Alfredo de Castilho, e carimbou a vaga no mata-mata ao bater o Ituano por 1 a 0, com gol do meia Ralley. Além do apoio na arquibancada, o jogo teve transmissão ao vivo pela TV Norusca, o canal oficial do clube no Youtube.

A partida foi válida pela última rodada da 3.ª fase de grupos do estadual. Além do Norusquinha, o I9 de Ribeirão Preto também se classificou na mesma chave.

ENTRE OS MELHORES