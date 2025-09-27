DAE de Bauru religa ponto de distribuição de água no Mello Moraes

O objetivo é oferecer mais uma alternativa de abastecimento aos moradores da região, para amenizar os efeitos do rodízio no abastecimento na área que é atendida pelo Rio Batalha, informa a assessoria de imprensa do DAE.

Ele está localizado na rua Juzo Hirata, entre as avenidas Comendador José da Silva Martha e José Henrique Ferraz, no muro lateral do recinto de exposições, que dispõe de poços.

Muito reivindicado pelos moradores da região que sofrem com as torneiras secas, o ponto de distribuição de água no Recinto Mello Moraes foi religado pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE), neste sábado (27).

Conforme o JCNET divulgou, o DAE endureceu o racionamento de água a partir desta sexta-feira (26) nas regiões da cidade abastecidas pela captação do Rio Batalha, por meio da Estação de Tratamento de Água (ETA). Por conta da falta significativa de chuvas há quase 90 dias, segundo dados do Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet), cada um dos dois grandes grupos que antes recebia água por 24 horas, com suspensão por outras 24 horas, agora será atendido por 14 horas, com pausa por 34 horas.

De acordo com a equipe técnica do DAE, o endurecimento no rodízio foi necessário para permitir a recomposição do Batalha e a recarga dos níveis de abastecimento dos reservatórios. Na manhã deste sábado (27), a lagoa de captação está em 1,54 metro, muito abaixo do nível operacional ideal, de 3,20 metros.

Nos anos anteriores, quando chegava a 1,30 as bombas de captação eram ser completamente paralisadas até a recomposição do nível, o que já tem sido feito após o abastecimento por 14 horas de cada uma das regiões abrangidas pelo racionamento. Elas recebem água por 14 horas, depois há a interrupção por mais 10h. Na sequência, outra região é abastecida por mais 14h e, posteriormente, mais dez horas sem captação.