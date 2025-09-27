O valor da Palavra de Deus

Se Deus quisesse falar com você hoje, onde você O ouviria? A resposta é simples e gloriosa: na Escritura. A Bíblia não é um livro antigo depositado no tempo. É a voz viva do Deus soberano, suficiente para salvar, santificar e sustentar o Seu povo (2Tm 3.16-17). Como cristãos bíblicos, confessamos Sola Scriptura: a Palavra é a nossa regra de fé e prática e o Espírito Santo a aplica com firmeza ao coração, gerando vida, arrependimento e perseverança. O próprio Senhor nos dá imagens que iluminam o que a Palavra é e faz.

Semente incorruptível (1Pd 1.23). A Palavra é semente viva que cria vida onde só havia morte. O Evangelho não melhora o velho homem, mas o regenera. Jesus nos lembra dos solos (Mt 13): espinhos, pedras e dureza sufocam o fruto (Lc 8.14). Quais espinhos hoje distraem você — preocupações, riquezas, prazeres? Peça ao Espírito que are o solo do seu coração. Onde a semente encontra boa terra, ela frutifica com generosidade: trinta, sessenta, cem por um.

Espada de dois gumes (Hb 4.12; Ef 6.17). A Palavra discerne motivações, atravessa máscaras e mói ídolos. É arma contra as ciladas do diabo, como no deserto, quando Cristo respondeu: "Está escrito". Lembre-se, porém, de que ela tem fio dos dois lados. Fere primeiro o mensageiro e depois o ouvinte. Por isso, empunhe-a com humildade, não como juiz soberbo, mas como pecador alcançado pela misericórdia.