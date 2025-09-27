Bauruense ganha medalhas nos Jogos Brasileiros de Transplantados

Neste sábado (27) é celebrado o Dia Nacional do Doador de Órgãos e Tecidos, que tem por objetivo conscientizar a população para a importância da doação de órgão.

E dessa importância a bauruense Dilza Cruz sabe bem. Diagnosticada com doenças de Chagas, ela lutou pela vida por muitos anos, sendo parte deles internada.

"A doação de órgãos salvou a minha vida. Depois de 10 anos vivendo dentro de um hospital, passando por tantas lutas e incertezas, tive a chance de recomeçar graças ao gesto de generosidade de um doador. Receber um sim, me permitiu voltar para casa, estar com a minha família, retomar meus sonhos e continuar viva. Minha gratidão ao meu doador é eterna. Para mim, ele é um verdadeiro herói, porque transformou não só a minha vida, mas também a da minha família", destaca.