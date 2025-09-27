Bauruense compra carro para abrigar gatos e história repercute

Comprar um carro pensando no conforto... de três gatos. Essa foi a solução — inusitada, criativa e agora famosa — que a bauruense Ana Cláudia Forti Naime, de 36 anos, encontrou para contornar as regras do condomínio onde vive e continuar cuidando de Pititico, Frajolão e Dr. Wagner, três gatos comunitários que conquistaram a vizinhança, mas não se adaptaram à vida de apartamento.

A história, que há três anos circulava apenas entre os moradores do residencial no bairro Bela Vista, ganhou destaque nacional após uma entrevista concedida ao jornalista Chico Felitti. Desde então, o chamado "carro dos gatos" — um Ford Fiesta 2000 comprado exclusivamente para servir de casa aos bichanos — virou sensação nas redes sociais, e Aninha (como é conhecida) viu sua rotina com os felinos viralizar.

A decisão veio após diversas tentativas frustradas de abrigar os gatos dentro do apartamento e algumas multas aplicadas pelo condomínio, que proíbe deixar potes de água e ração nas vagas da garagem. "Era isso ou deixá-los desamparados. Então pensei: por que não um carro?", conta ela.