Bauruense compra carro para abrigar gatos e história repercute

Comprar um carro pensando no conforto... de três gatos. Essa foi a solução — inusitada, criativa e agora famosa — que a bauruense Ana Cláudia Forti Naime, de 36 anos, encontrou para contornar as regras do condomínio onde vive e continuar cuidando de Pititico, Frajolão e Dr. Wagner, três gatos comunitários que conquistaram a vizinhança, mas não se adaptaram à vida de apartamento.
A história, que há três anos circulava apenas entre os moradores do residencial no bairro Bela Vista, ganhou destaque nacional após uma entrevista concedida ao jornalista Chico Felitti. Desde então, o chamado "carro dos gatos" — um Ford Fiesta 2000 comprado exclusivamente para servir de casa aos bichanos — virou sensação nas redes sociais, e Aninha (como é conhecida) viu sua rotina com os felinos viralizar.
A decisão veio após diversas tentativas frustradas de abrigar os gatos dentro do apartamento e algumas multas aplicadas pelo condomínio, que proíbe deixar potes de água e ração nas vagas da garagem. "Era isso ou deixá-los desamparados. Então pensei: por que não um carro?", conta ela.
Por R$ 9 mil, comprou o Fiesta em bom estado de conservação e o estacionou permanentemente em uma vaga extra que aluga. O veículo funciona normalmente, mas sua única rota é até o lava-rápido. Dentro, os gatos têm conforto, abrigo e total autonomia — com janelas entreabertas e acesso livre ao estacionamento.
Apesar da aparência de "casa maluca", o cuidado é levado a sério: Aninha gasta cerca de R$ 400 por mês com alimentação, plano veterinário e a própria vaga onde o carro fica. O trio felino já se tornou conhecido entre os vizinhos, recebendo carinho das crianças e atenção de outros moradores, que também ajudam com os cuidados.
O sucesso da história fez surgir até propostas de compra do carro — todas recusadas. "Não tem preço que pague o bem-estar deles. Vender? Nem pensar. Eles são os donos do carro."
Hoje, Pititico, Frajolão e Dr. Wagner seguem dormindo no banco de trás, com a dignidade de quem tem casa própria — sobre quatro rodas — e uma tutora que fez tudo para garantir isso.