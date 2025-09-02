2ª Caminhada da APAS Bauru deve reunir 300 participantes

No próximo domingo (28), às 8h30, a APAS Bauru realiza a 2ª Caminhada da Clínica da Família, um evento que une saúde, bem-estar e solidariedade. A iniciativa já conta com cerca de 300 inscritos e promete movimentar a cidade, oferecendo momentos de integração, lazer e incentivo à qualidade de vida.

A concentração dos participantes está marcada para as 8h, na avenida Getúlio Vargas, quadra 15, de onde seguirão em percurso animado por aquecimento guiado, ações interativas de patrocinadores e distribuição de brindes.

Um dos diferenciais desta edição será a presença especial do Canil e da Cavalaria da Polícia Militar, do 13º BAEP, do Corpo de Bombeiros e da própria Polícia Militar, que participarão com apresentações e interação junto ao público.