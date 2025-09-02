2ª Caminhada da APAS Bauru deve reunir 300 participantes

No próximo domingo (28), às 8h30, a APAS Bauru realiza a 2ª Caminhada da Clínica da Família, um evento que une saúde, bem-estar e solidariedade. A iniciativa já conta com cerca de 300 inscritos e promete movimentar a cidade, oferecendo momentos de integração, lazer e incentivo à qualidade de vida.
A concentração dos participantes está marcada para as 8h, na avenida Getúlio Vargas, quadra 15, de onde seguirão em percurso animado por aquecimento guiado, ações interativas de patrocinadores e distribuição de brindes.
Um dos diferenciais desta edição será a presença especial do Canil e da Cavalaria da Polícia Militar, do 13º BAEP, do Corpo de Bombeiros e da própria Polícia Militar, que participarão com apresentações e interação junto ao público.
Mais do que um encontro esportivo, a caminhada simboliza o compromisso da APAS Bauru - Operadora de Planos de Saúde voltada para policiais militares e seus familiares - em incentivar hábitos saudáveis, fortalecer vínculos e aproximar a comunidade das práticas de cuidado com a saúde.
O evento conta com o patrocínio da Unimed Bauru, Laboratório Santiago, CDA Medicina Diagnóstica, Magna Diagnósticos, Grupo Binaural, NAIC Instituto do Câncer, Instituto de Olhos Marques e Centro Médico Azarias.
Também apoiam a iniciativa a Clínica Odontológica Saint Martin, Nestlé Health Science, Clínica Rocha Lima, ADPM, Mantecorp Farmasa, Clínica Ikoma, Ótica da Fábrica e Vestbem.