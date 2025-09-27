Dia das Crianças: entidades buscam brinquedos e alimentos

Com a aproximação da data tão esperada pelas crianças, em 12 de outubro, as entidades assistenciais de Bauru se mobilizam para arrecadar doações de brinquedos e alimentos para fazer desse dia, um dia feliz, especialmente na casa das famílias em vulnerabilidade. Os donativos solicitados incluem itens da cesta básica e doces.
ESQUADRÃO DO BEM
O Esquadrão do Bem, que atende mil crianças dos bairros Ferradura Mirim, Jaraguá, Piquete, Jardim Vitória, Parque das Nações, Chácara das Flores e Jardim Eldorado, está recebendo bolachas, leite, refrigerante, doces, brinquedos ou dinheiro. É possível contribuir pessoalmente na rua Vereador Antônio Ferreira de Menezes, 1-87, Vila Falcão ou via pix 14 99675-5495.
CASA DA SOPA
A "Campanha Criança Feliz, vamos juntos alegrar esse dia", da Casa da Sopa da Vila Dutra, também recebe contribuições para o dia das Crianças. A entidade sugere a colaboração com doces e guloseimas, além de bolinhas de sabão, cubos mágicos, jogos didáticos e quebra-cabeças.
Elas podem ser entregues em seis pontos diferentes ou pelo pix 708.768.518-04. Informações podem ser obtidas pelo número (14) 99162-6811. Atualmente, a Casa da Sopa atende 540 famílias cadastradas na região da Vila Dutra, Jardim Petrópolis, Jardim Prudência, Gasparini, Tangarás, Manchester, Jardim Vânia Maria, Assentamento Aliança, Santa Edwirges e Nova Cidade, em Pederneiras.
VOLUNTÁRIOS EM AÇÃO
Já o grupo Voluntários em Ação realizará um brechó e um drive-thru para arrecadar brinquedos, guloseimas e alimentos para as cerca de 700 crianças do assentamento Primavera, Parque Jaraguá, Piquete 1 e 2 (região do Fortunato). A primeira iniciativa acontece na terça-feira (30), na Virgílio Malta 7-09, das 8h às 16h. Toda a renda será revertida para a compra de brinquedos.
Já no sábado (4), das 8h às 17h, acontecerá o drive-thru de arrecadação de doações, na Jalovi Altos, na rua Antônio Alves, quarteirão 22. As doações em dinheiro podem ser feitas pelo pix 14 99762-2134.
DE GRÃO EM GRÃO
Caixa de bis ou achocolatado também serão aceitos pelo grupo De Grão em Grão, que aguarda contribuições de brinquedos novos e alimentos às crianças atendidas do Jardim Manchester, Córrego do Barreirinha, Vila Agraria Nova Família, Virginia Rainha, Val de Palmas (estação) e Maranata. As doações podem ser feitas na Rua Cussy Junior 3-40, no período da manhã, ou pelo pix 14-991324759.
ENTRE AMIGOS BAURU
Até o dia 6 de outubro, segunda-feira, o grupo Entre Amigos Bauru arrecada brinquedos (novos ou usados em bom estado), em quatro pontos diferentes da cidade, para serem entregues no dia 11/10, véspera do Dia das Crianças, aos pequenos de seis a 14 anos atendidas no IPRESPA ou pelo pix entreamigosbauru@gmail.com
A festa contará com cachorro-quente, pipoca, refrigerante, bolo e brincadeiras, que serão realizadas pelos alunos de Educação Física da FIB.