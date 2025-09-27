Dia das Crianças: entidades buscam brinquedos e alimentos

Com a aproximação da data tão esperada pelas crianças, em 12 de outubro, as entidades assistenciais de Bauru se mobilizam para arrecadar doações de brinquedos e alimentos para fazer desse dia, um dia feliz, especialmente na casa das famílias em vulnerabilidade. Os donativos solicitados incluem itens da cesta básica e doces.

ESQUADRÃO DO BEM

O Esquadrão do Bem, que atende mil crianças dos bairros Ferradura Mirim, Jaraguá, Piquete, Jardim Vitória, Parque das Nações, Chácara das Flores e Jardim Eldorado, está recebendo bolachas, leite, refrigerante, doces, brinquedos ou dinheiro. É possível contribuir pessoalmente na rua Vereador Antônio Ferreira de Menezes, 1-87, Vila Falcão ou via pix 14 99675-5495.