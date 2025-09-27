Sede própria da Justiça Federal é alinhada ao processo eletrônico

A Justiça Federal em Bauru está funcionando em novo endereço, agora em sede própria, no Jardim Aeroporto. A cerimônia de inauguração ocorreu na última quinta-feira (25) e contou com a presença do presidente do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF-3), desembargador federal Carlos Muta; do diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, juiz federal Paulo Cesar Conrado; e do diretor da 8.ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, juiz federal Joaquim Eurípedes Alves Pinto.

Localizado na quadra 39 da rua Araújo Leite, o imóvel foi adquirido pela Diretoria do Foro da SJSP em 2022 com recursos da União. A mudança para o novo prédio ocorreu em 20 de agosto deste ano. Instalada em 1994, a 8.ª Subseção Judiciária conta com três varas federais, que abrangem 29 municípios onde residem 675 mil pessoas, além de uma vara-gabinete do Juizado Especial Federal (JEF), que atende 21 cidades, e uma Central de Conciliação (Cecon).

Em seu discurso, Carlos Muta ressaltou a relevância da Subseção Judiciária e os avanços proporcionados pela instalação em sede própria. "Entregamos à população um espaço moderno e acolhedor, que também representa economia de recursos e permite ampliar a capacidade de trabalho e a qualidade da prestação jurisdicional".