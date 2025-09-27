Sede própria da Justiça Federal é alinhada ao processo eletrônico

A Justiça Federal em Bauru está funcionando em novo endereço, agora em sede própria, no Jardim Aeroporto. A cerimônia de inauguração ocorreu na última quinta-feira (25) e contou com a presença do presidente do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF-3), desembargador federal Carlos Muta; do diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, juiz federal Paulo Cesar Conrado; e do diretor da 8.ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, juiz federal Joaquim Eurípedes Alves Pinto.
Localizado na quadra 39 da rua Araújo Leite, o imóvel foi adquirido pela Diretoria do Foro da SJSP em 2022 com recursos da União. A mudança para o novo prédio ocorreu em 20 de agosto deste ano. Instalada em 1994, a 8.ª Subseção Judiciária conta com três varas federais, que abrangem 29 municípios onde residem 675 mil pessoas, além de uma vara-gabinete do Juizado Especial Federal (JEF), que atende 21 cidades, e uma Central de Conciliação (Cecon).
Em seu discurso, Carlos Muta ressaltou a relevância da Subseção Judiciária e os avanços proporcionados pela instalação em sede própria. "Entregamos à população um espaço moderno e acolhedor, que também representa economia de recursos e permite ampliar a capacidade de trabalho e a qualidade da prestação jurisdicional".
A estimativa é de que a economia anual aos cofres públicos seja de R$ 2 milhões, valor anteriormente destinado ao pagamento de aluguel e IPTU. O prédio possui área construída de 2.216,97 metros quadrados, distribuída em três pavimentos, com banheiros acessíveis, vagas de estacionamento para pessoas com deficiência e espaços destinados a atendimentos prioritários.
Segundo Paulo Cesar Conrado, a mudança faz parte de um plano estadual de modernização das instalações físicas de diversas subseções, alinhado ao processo eletrônico e às atuais rotinas de trabalho. "O prédio reúne todas as condições necessárias para o atendimento adequado à população. Foi um trabalho longo, iniciado na gestão anterior, que agora se concretiza e nos enche de orgulho". Joaquim Eurípedes Alves Pinto enfatizou que as novas instalações oferecem conforto e dignidade aos magistrados, servidores, prestadores de serviço e jurisdicionados. Lembrou ainda que a Justiça Federal de Bauru já funcionou em quatro endereços na cidade e agora se estabelece de forma definitiva.
"A aquisição reduz despesas e proporciona um ambiente saudável e digno para o atendimento dos jurisdicionados e o trabalho de todos," afirma. Procurador regional da República, Pedro Antônio de Oliveira Machado elogiou a iniciativa. "É um marco fundamental na trajetória de consolidação e fortalecimento do sistema de justiça na região. Celebramos hoje uma jornada de evolução e compromisso com o cidadão". No evento, a prefeita Suéllen Rosim destacou o impacto positivo da nova sede para o município. "Trata-se de um espaço adequado e acessível à população, que contribui para tornar a cidade ainda melhor".
Também participaram da cerimônia o corregedor regional da Justiça Federal da 3.ª Região, desembargador federal Nelton dos Santos; o presidente da Câmara Municipal de Bauru, vereador Markinho Souza; o presidente da OAB Bauru, Thiago Tezani; além de autoridades civis e militares.