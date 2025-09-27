Semana da Educação Municipal de Bauru começa nesta terça-feira

A Semana da Educação Municipal de Bauru (Semb) terá início nesta terça-feira (30), e seguirá até sexta-feira (3). Realizado pela Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Educação, o evento contará com atividades presenciais, online e híbridas, que contribuem para a formação continuada da rede municipal de professores, incluindo oficinas e minicursos. Todos os programas são abertos ao público, e o período de inscrições teve início no dia 20 de setembro. Para participar, é necessário possuir cadastro no sistema de Gestão de Cursos, disponível em:https://gestaocursos.bauru.sp.gov.br/login.aspxReturnUrl=/

A cerimônia de abertura será realizada no Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves', nesta terça-feira, às 17h30, e contará com a palestra "Memórias que emancipam: retratos da história pelas lentes da Educação Municipal de Bauru", ministrada pelas professoras Griselda Purini, Flávia da Silva Ferreira Asbahr e Yaeko Nakadakari Tsuhako. Além da palestra de abertura, diversas atividades acontecerão ao longo da semana.

Entre as ações programadas estão o 15º Congresso Municipal de Educação, que será composto pelas modalidades de pôster, comunicação oral e troca de experiências; o 13º Fórum Infantojuvenil, que propõe uma reflexão sobre a temática da SEMB 2025 de forma integrada com questões relacionadas à gestão democrática e à comunidade escolar, fortalecendo o protagonismo infantojuvenil; as oficinas, que são atividades práticas coletivas baseadas em situações concretas e significativas; e os minicursos, que trazem uma diversidade de temas oferecidos na modalidade online.