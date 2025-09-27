Semana da Educação Municipal de Bauru começa nesta terça-feira

A Semana da Educação Municipal de Bauru (Semb) terá início nesta terça-feira (30), e seguirá até sexta-feira (3). Realizado pela Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Educação, o evento contará com atividades presenciais, online e híbridas, que contribuem para a formação continuada da rede municipal de professores, incluindo oficinas e minicursos. Todos os programas são abertos ao público, e o período de inscrições teve início no dia 20 de setembro. Para participar, é necessário possuir cadastro no sistema de Gestão de Cursos, disponível em:https://gestaocursos.bauru.sp.gov.br/login.aspxReturnUrl=/
A cerimônia de abertura será realizada no Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves', nesta terça-feira, às 17h30, e contará com a palestra "Memórias que emancipam: retratos da história pelas lentes da Educação Municipal de Bauru", ministrada pelas professoras Griselda Purini, Flávia da Silva Ferreira Asbahr e Yaeko Nakadakari Tsuhako. Além da palestra de abertura, diversas atividades acontecerão ao longo da semana.
Entre as ações programadas estão o 15º Congresso Municipal de Educação, que será composto pelas modalidades de pôster, comunicação oral e troca de experiências; o 13º Fórum Infantojuvenil, que propõe uma reflexão sobre a temática da SEMB 2025 de forma integrada com questões relacionadas à gestão democrática e à comunidade escolar, fortalecendo o protagonismo infantojuvenil; as oficinas, que são atividades práticas coletivas baseadas em situações concretas e significativas; e os minicursos, que trazem uma diversidade de temas oferecidos na modalidade online.
Também fará parte da programação a 6ª Mostra Cultural Arteando, com o objetivo de valorizar a arte e a cultura como expressões dos sentimentos, experiências e visões de mundo de estudantes e educadores. Os minicursos ocorrerão entre os dias 1 e 12 de outubro, de forma online, via plataforma Moodle. A 6ª Mostra Cultural Arteando será realizada de 28 de outubro a 28 de novembro. As demais atividades ocorrerão dentro do período da Semana da Educação Municipal de Bauru.
A programação completa inclui: cerimônia de abertura no dia 30 de setembro, no Teatro Municipal; minicursos de 1º a 12 de outubro (EAD via Moodle); Fórum Infantojuvenil nos dias 2 e 3 de outubro, no Sesc Bauru; oficinas no dia 1º de outubro, no Crefor; Congresso Municipal de Educação nos dias 2 e 3 de outubro, também no Crefor; e a Mostra Cultural Arteando de 28 de outubro a 28 de novembro, no Crefor.
Mais informações estão disponíveis no site oficial da SEMB: https://sites.google.com/educa.bauru.sp.gov.br/semb2025/início