Prefeitura anula licitação emergencial para transporte escolar

A Prefeitura de Bauru anulou a licitação emergencial para a contratação do serviço de transporte escolar após constatar inconsistências nos dados apresentados, especialmente sobre o número de alunos atendidos. Diante do problema, a administração municipal decidiu fazer a revisão do termo de referência e iniciou um procedimento de auditoria para apurar os fatos, analisar a real demanda e garantir transparência ao processo.

O objetivo, segundo o Executivo, é assegurar que o transporte escolar seja prestado com eficiência, legalidade e segurança, atendendo corretamente aos estudantes das redes municipal e estadual.

"Enquanto a apuração é conduzida, a gestão já está adotando medidas administrativas para que não haja prejuízo aos alunos que dependem do transporte. A prefeitura reforça seu compromisso com a lisura nos processos públicos e com a defesa do interesse da população de Bauru", destaca, em nota.