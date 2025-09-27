Polimáquinas celebra Bodas de Ouro em Bauru

É época de festa e de celebrar as Bodas de Ouro da Polimáquinas Indústria e Comércio Ltda, tradicional empresa de Bauru. Fundada em 1975 por Urias Mandelli, Guaracy Ingrácia, José Wolke, Nelson Pinto da Silva e Renato Pinto da Silva, a Polimáquinas busca sempre estar à frente em seu segmento, investindo em inovações tecnológicas e na valorização e capacitação de seus funcionários.

Toda a dedicação e investimento em tecnologia fez da Polimáquinas referência em tecnologia em máquinas de corte, solda e impressão para embalagens plásticas flexíveis e líder do mercado na América Latina, desenvolvendo equipamentos de alto desempenho e competitividade, com mais de 150 máquinas produzidas por ano.

Prova disso é a implementação da Indústria 4.0, que utiliza inteligência artificial (IA) e realidade aumentada, entre outras tecnologias em todas as máquinas produzidas. O uso de IA e da realidade aumentada permite, por exemplo, o acesso por técnicos da empresa, a máquinas que necessitam de manutenção de forma remota, sem a necessidade de deslocamento ao local onde se encontra a máquina (na mesma cidade ou em outro país), otimizando tempo e custos.

Sempre na vanguarda do mercado, a Polimáquinas foi a primeira empresa de indústria de máquinas do Brasil a registrar máquinas com tecnologia 4.0 no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Finame Máquinas 4.0, em 2020. Atualmente, todos os 25 modelos de máquinas produzidas pela Polimáquinas estão aptas a serem financiadas pelo BNDES.

Para o sócio/diretor Gino Paulucci Júnior, o sucesso sobrevivência da empresa se deve não só a busca constante por tecnologia, mas também pelo fato de existir uma harmonia entre os sócios. "Sempre fomos muito conservadores. Nossa espinha dorsal são os nossos 230 funcionários sempre prezamos pelo respeito e bem-estar de cada um. Estamos sempre investindo na atualização e capacitação deles, ouvindo-os, afinal só que produz pode nos orientar das melhorias necessárias em cada equipamento" destaca Gino.

Neste ano em que completa 50 anos, a empresa conquistou o ISO 14001, que é um reconhecimento internacional que atesta o compromisso com a gestão ambiental responsável e sustentável, sendo a primeira empresa do ramo no Brasil a obter a certificação. Toda água utilizada na produção da empresa é tratada e devolvida ao meio ambiente livre de impurezas e produtos químicos, há mais de 30 anos. Todos os materiais utilizados na produção são destinados ao descarte correto em parceria com empresas credenciadas e os que têm condições são reaproveitados para a geração de um novo produto.

"Com a harmonia entre os sócios, busca constante por tecnologia e a valorização dos funcionários, esperamos completar mais 50 anos. Temos os pés no presente e olhos no futuro", ressalta o diretor.