Marechal Rondon concentra um a cada 4 acidentes fatais em Bauru

Em um ano, 44 pessoas morreram no trânsito de Bauru e uma a cada quatro delas foi vitimada em acidentes registrados na rodovia Marechal Rondon (SP-300). Segundo o Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga), entre setembro de 2024 e agosto de 2025, 12 usuários perderam a vida na via, que atravessa a cidade de Norte a Sul.

A Rondon também lidera o número de acidentes em geral, incluindo as colisões sem vítimas fatais, concentrando 138 registros dos 1.138 ocorridos em vias urbanas e rodovias que cortam a cidade. O trecho mais crítico fica na área mais urbanizada, entre o trevo da Bauru-Marília (SP-294) e o chamado trevo da Eny, onde ocorreram seis das 12 mortes. O índice impressiona ainda mais quando comparado ao levantamento anterior: entre setembro de 2023 e agosto de 2024, a Rondon havia respondido por três das 32 mortes totalizadas no período.

Comandante do Pelotão de Polícia Rodoviária de Bauru, a tenente Isadora Cassioni Tavani explica que a Rondon concentra maior volume diário médio (VDM) de veículos em relação a outras rodovias que passam pela cidade. Além disso, é mais utilizada para o deslocamento entre bairros, que se soma ao fluxo de pessoas que saem todos os dias de cidades vizinhas, como é o caso de Agudos, para trabalhar ou estudar em Bauru.