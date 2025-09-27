Entrelinhas

Mudança no STF 1
O advogado e professor de Direito Constitucional Luiz Herrera e os jornalistas João Jabbour, Reinaldo Cafeo e Ricardo Bizarra concordam que a mudança na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) poderá dar novo rumo àquele tribunal do Poder Judiciário. Luís Roberto Barroso deixará o comando do STF e será substituído pelo colega Edson Fachin, nesta segunda-feira. Esse foi um dos temas do programa Café com Política desta sexta-feira (26).
Mudança no STF 2
Para analistas que acompanham os passos do Poder Judiciário, Fachin é mais moderado em vários assuntos e deverá dar um tom institucional à sua gestão à frente do Supremo, destoando um pouco do antecessor. Os próprios ambientes interno e externo sugerem essa guinada. Para uma parte significativa da opinião pública, o STF se tornou muito protagonista, o que teria gerado excessos e posicionamentos polêmicos.
Jingle Bell
O Natal já chegou ao Palácio das Cerejeiras. Aparentemente sem atrasos, ao contrário de outros setores, a Prefeitura de Bauru iniciou os processos licitatórios para a contratação de empresa especializada em passeios de trenzinho, funcionamento das casinhas do Papai Noel e fornecimento de figurantes de Natal para o "Natal EmCantos 2025".
Pedido a Noel
Também já começou o processo para contar com apresentação de corais no 2º Natal na Praça Kaingang 2025, no Museu Ferroviário Regional de Bauru. Muita gente dando um doce para saber qual será o pedido da chefe do Executivo, Suéllen Rosim (PSD), ao Bom Velhinho. Seria uma cadeira de deputada, hipótese que voltou forte?
'Mérito da Saúde'
Em meio a mais um período de dificuldades na saúde, com a suspensão do horário estendido nas unidades básicas de saúde administradas pela OS Mahatma Gandhi, que está sob intervenção, a Câmara Municipal propôs que seja instituída a Medalha "Mérito da Saúde" para homenagear os profissionais da área.
7 de abril
Se o projeto de resolução for aprovado após a tramitação pela Casa, poderão receber a honraria os que trabalham das redes municipal, estadual, privada e instituições, que se destacam ou se destacaram no desempenho de suas funções. Neste caso, a medalha será entregue preferencialmente na semana das comemorações do "Dia Mundial da Saúde", comemorado em 7 de abril.