Entrelinhas

O advogado e professor de Direito Constitucional Luiz Herrera e os jornalistas João Jabbour, Reinaldo Cafeo e Ricardo Bizarra concordam que a mudança na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) poderá dar novo rumo àquele tribunal do Poder Judiciário. Luís Roberto Barroso deixará o comando do STF e será substituído pelo colega Edson Fachin, nesta segunda-feira. Esse foi um dos temas do programa Café com Política desta sexta-feira (26).

Para analistas que acompanham os passos do Poder Judiciário, Fachin é mais moderado em vários assuntos e deverá dar um tom institucional à sua gestão à frente do Supremo, destoando um pouco do antecessor. Os próprios ambientes interno e externo sugerem essa guinada. Para uma parte significativa da opinião pública, o STF se tornou muito protagonista, o que teria gerado excessos e posicionamentos polêmicos.

O Natal já chegou ao Palácio das Cerejeiras. Aparentemente sem atrasos, ao contrário de outros setores, a Prefeitura de Bauru iniciou os processos licitatórios para a contratação de empresa especializada em passeios de trenzinho, funcionamento das casinhas do Papai Noel e fornecimento de figurantes de Natal para o "Natal EmCantos 2025".