Dentes decíduos, apoptose e as estações

Um frio ameno e gostoso com ventos uivantes pelas frestas de janelas e portas, anunciam a noite. O sol preguiçoso, ameaça esquentar e, mais amarelo, destaca as sombras que embeleza tudo. Nas ruas, os ipês amarelos insistem em florir, quase a resistir e a persistir. Os ipês brancos e rosados já se foram, junto com o frio cortante que já se despediu.

Apesar da raridade de flores azuis, os jacarandás estão soltos nas praças e ruas. Explícitos demais são os tapetes urbanos e amarelos embaixo das copas frondosas das sibipirunas. Mesmo assim, muitos nem reparam, como autômatos e calculistas, precisam cumprir o apertar dos parafusos e botões em seu trabalho tal como mostrou Chaplin. Os entediados reclamam das flores caídas levadas pelas suas vassouras gastas e ralos entupidos. Talvez estejam cansados e tristes de viver.

De galhos retorcidos e secos, os flamboyants estão rachando suas vagens antigas a soltar sementes, mas já florescem com o alaranjado de suas orquidáceas e sensuais pétalas. Veja bem de perto suas flores, pendões e botões, são sensuais!