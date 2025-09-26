Pâmela Rosa participa de bate-papo no Sesc Bauru neste sábado

O Sesc Bauru recebe neste sábado (27), às 14h30, a skatista Pâmela Rosa, bicampeã mundial de skate street e uma das principais representantes da modalidade no Brasil. O encontro, gratuito e aberto ao público, será no Espaço de Exposições da unidade, dentro da programação da Semana Move, iniciativa que incentiva a prática esportiva e adoção de hábitos saudáveis.
Com 26 anos, Pâmela acumula feitos históricos: conquistou dois títulos mundiais, esteve presente nas últimas duas Olimpíadas e ajudou a consolidar o skate como um dos esportes mais populares e representativos da juventude. Inspiração sobretudo para meninas, ela vai compartilhar com os participantes em Bauru, a partir das 14h30, não apenas suas experiências e conquistas nas pistas, mas também reflexões sobre os desafios enfrentados pelas novas gerações que encontram no esporte e na cultura formas de expressão, inclusão e transformação social.