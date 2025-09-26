Fumaça encobre diversos bairros de Bauru e região nesta sexta

Diversos bairros de Bauru foram encobertos por fumaça acompanhada de cheiro forte de queimada entre o fim da tarde e início da noite desta sexta-feira (26). Há relatos em bairros como Vila São Paulo, Jardim Pagani, Higienópolis, Parque Granja Cecília, Vila Falcão, Jardim Ouro Verde, Parque Vista Alegre, Jardim Terra Branca, Vila Nipônica e Núcleo Nobuji Nagasawa, além de trechos das rodovias Marechal Rondon e Comandante João Ribeiro de Barros. Em Agudos e Piratininga, moradores também registraram a mesma situação, com consequente desconforto respiratório e dificuldade em manter portas e janelas das residências abertas.

Uma das moradoras que se deparou com a situação foi a social mídia Laura Bueno, 42 anos, quando trafegava pela rodovia Marechal Rondon, no trecho urbano de Bauru, para buscar o filho no trabalho. “Para onde você olhava, tinha fumaça. Mas, felizmente, nada que prejudicasse a visibilidade da pista”, relata.

A situação é reflexo do período de estiagem prolongada na região, que já se estende por quase 90 dias sem chuvas em quantidade significativa. Além disso, as altas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar, características desta época do ano, criam um cenário propício para a ocorrência de incêndios em áreas de vegetação.