DAE contrata mais 5 caminhões-pipa para abastecimento em Bauru

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) contratou mais cinco caminhões-pipa para reforçar o abastecimento de água em Bauru, onde cerca de 100 mil munícipes que dependem do líquido captado no Rio Batalha enfrentam rodízio no fornecimento desde 28 de agosto. O suporte adicional dos novos veículos começa a partir da próxima segunda-feira (29), quando o município passará a contar com 16 tanques - atualmente são 11, sendo seis do departamento e outros cinco já contratados.

De acordo com a autarquia, houve um desequilíbrio no atendimento dos moradores por conta da paralização dos 32 poços, em decorrência do vendaval que atingiu a cidade na última segunda-feira (22). A falta de energia fez disparar os pedidos de caminhão-pipa, informa o DAE.

O atendimento emergencial, no entanto, já foi normalizado, acrescenta o departamento. Os novos caminhões serão destinados a atender especialmente as regiões mais altas da cidade e consumdiores prioritários por lei, como hospital, clínicas, escola, idosos e acamados. A contratação dos caminhões foi feita por meio de ata de registro de preço.