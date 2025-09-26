DAE endurece racionamento para regiões abastecidas pelo Batalha

O Departamento de Água e Esgoto de Bauru (DAE) informou que precisou endurecer o racionamento de água a partir desta sexta-feira (26) nas regiões da cidade abastecidas pela captação do Rio Batalha, por meio da Estação de Tratamento de Água (ETA). Por conta da falta significativa de chuvas há quase 90 dias, segundo dados do Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet), cada um dos dois grandes grupos que antes recebia água por 24 horas, com suspensão por outras 24 horas, agora será atendido por 14 horas, com pausa por 34 horas.

Assim, nesta sexta, o Grupo 2, que compreende as regiões da Vila Falcão, Vila Alto Paraíso e Vila Industrial, recebeu água por 14 horas, de 0h às 14h. Já amanhã será a vez do Grupo 1, pelo mesmo período, nas regiões da Vila Independência, Jardim Ouro Verde e Parque dos Sabiás. Com a medida, a expectativa é de que os moradores que dependem do Batalha tenham alguma previsibilidade sobre quando terão água nas torneiras, visto que, conforme o JCNET divulgou, o cronograma inicialmente estabelecido pelo DAE vinha apresentando falhas. Bairros como a Vila Pacífico e o Jardim Ouro Verde, por exemplo, ficaram desabastecidos durante os últimos sete dias, com registro de queixas, também sobre pedidos não atendidos de caminhão-pipa para encher as caixas d’água das residências.

De acordo com a equipe técnica do DAE, o endurecimento no rodízio foi necessário para permitir a recomposição do Batalha e a recarga dos níveis de abastecimento dos reservatórios. Na tarde desta sexta-feira, a lagoa de captação chegou em 1,56 metro, muito abaixo do nível operacional ideal, de 3,20 metros.