DAE endurece racionamento para regiões abastecidas pelo Batalha

O Departamento de Água e Esgoto de Bauru (DAE) informou que precisou endurecer o racionamento de água a partir desta sexta-feira (26) nas regiões da cidade abastecidas pela captação do Rio Batalha, por meio da Estação de Tratamento de Água (ETA). Por conta da falta significativa de chuvas há quase 90 dias, segundo dados do Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet), cada um dos dois grandes grupos que antes recebia água por 24 horas, com suspensão por outras 24 horas, agora será atendido por 14 horas, com pausa por 34 horas.
Assim, nesta sexta, o Grupo 2, que compreende as regiões da Vila Falcão, Vila Alto Paraíso e Vila Industrial, recebeu água por 14 horas, de 0h às 14h. Já amanhã será a vez do Grupo 1, pelo mesmo período, nas regiões da Vila Independência, Jardim Ouro Verde e Parque dos Sabiás. Com a medida, a expectativa é de que os moradores que dependem do Batalha tenham alguma previsibilidade sobre quando terão água nas torneiras, visto que, conforme o JCNET divulgou, o cronograma inicialmente estabelecido pelo DAE vinha apresentando falhas. Bairros como a Vila Pacífico e o Jardim Ouro Verde, por exemplo, ficaram desabastecidos durante os últimos sete dias, com registro de queixas, também sobre pedidos não atendidos de caminhão-pipa para encher as caixas d’água das residências.
De acordo com a equipe técnica do DAE, o endurecimento no rodízio foi necessário para permitir a recomposição do Batalha e a recarga dos níveis de abastecimento dos reservatórios. Na tarde desta sexta-feira, a lagoa de captação chegou em 1,56 metro, muito abaixo do nível operacional ideal, de 3,20 metros.
O DAE reforça ainda que ampliou a frota de caminhões-pipa para agilizar os atendimentos à população. Os munícipes podem solicitar o serviço através do 0800 771 0195, que atende chamadas de telefone fixo e celular todos os dias, inclusive aos domingos e feriados. A autarquia também pede aos moradores que economizem água, priorizando o uso para alimentação e higiene pessoal, e evitem o desperdício.
Abaixo todos os bairros que estão no rodízio de água, divididos pelos dois grupo:
Grupo 1
Jardim Ana Lúcia, Jardim Central, Jardim Esplanada, Jardim Eugenia, Jardim Ferraz, Jardim Gaivota, Jardim Jandira, Jardim Noroeste, Jardim Ouro Verde, Jardim Shangri-Lá, Jardim Solange, Jardim Terra Branca, Jardim Vitória, Mutirão Jardim Ouro Verde, Núcleo Habitacional Joaquim Guilherme de Oliveira, Parque Fortaleza, Parque São Joaquim, Residencial Parque das Andorinhas, Residencial Parque dos Sabiás, Residencial Parque Granja Cecília A, Residencial Parque Granja Cecília B, Residencial Quinta Ranieri, Vila Bernardino Prates, Vila Carvalho, Vila D'Aro, Vila Falcão (parte), Vila Independência, Vila Ipiranga, Vila Maria, Vila Maria, Vila Nipônica, Vila Nova Nipônica, Vila Nova Paulista, Vila Nova Santa Ignez, Vila Nove de Julho, Vila Paulista, Vila Popular, Vila Razuk, Vila Santa Ignez, Vila Santista, Vila São Francisco, Vila São João do Ipiranga, Vila Tentor.
Grupo 2
Bosque da Saúde, Chácaras Cornélias, Jardim Aracy, Jardim Brasilia, Jardim Celina, Jardim Dalila, Jardim de Allah, Jardim Faria, Jardim Jussara, Parque Alto da Boa Vista, Parque Jandaia, Parque Real, Parque São João, Parque Viaduto, Residencial Doutor Manoel Lopes, Vila Alto Paraíso, Vila Bela, Vila Dante Alighieri, Vila Falcão (parte), Vila Giunta, Vila Industrial, Vila Martha, Vila Nova Celina, Vila Pacífico, Vila Pacífico 2, Vila Paraíso, Vila Pelegrina, Vila Rocha, Vila Santa Terezinha, Vila Souto.
Investimentos em abastecimento
Em nota, o DAE informa que o município tem realizado diversas ações nos últimos anos para reduzir a dependência do Rio Batalha, com abertura de novos poços, reservatórios e interligações. O volume de moradores abastecidos pelo manancial, que já foi superior a 40%, foi reduzido para 27%. As regiões da Vila Dutra e do Jardim Bela Vista deixaram de depender do Rio Batalha após investimentos da autarquia e são atualmente 100% abastecidas por poços.
“Além disso, o Programa Água de Todos, lançado pela Prefeitura de Bauru e DAE, vai investir R$ 64,5 milhões para melhorar o abastecimento e reduzir ainda mais a dependência do Rio Batalha, para 12,5% da população - as regiões da Vila Falcão, Vila Pacífico, Alto Paraíso e Vila Industrial serão totalmente abastecidas por poços após a realização dos investimentos. O programa será viabilizado em partes com recursos da autarquia e por R$ 40 milhões em financiamento com a Caixa”, completa a autarquia.