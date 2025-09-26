Sub-12 joga com vantagem contra Mirassol e Sub-13 pega o Santos

A base do Esporte Clube Noroeste, que conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes (Semel) e da Escola de Formação Estrelas do Futuro, nas categorias Sub-11, Sub-12 e Sub-13, terá jogos decisivos neste domingo (28). Pela partida de volta das oitavas de final do Campeonato Paulista, o Norusquinha Sub-13 visita o Santos e precisa golear o Peixe por quatro gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. A partida será às 9h, no Estádio Espanha, conhecido como “Caneleira”, pertencente ao Jabaquara Atlético Clube.

O time é comandado pelo técnico Alex Garcia. Este é o terceiro ano consecutivo em que o Sub-13 fica entre os 16 melhores do Estado de São Paulo.

Às 15h30, será a vez do time Sub-12 do Noroeste, sob o comando do treinador Victor Giroldo, disputar o duelo de volta da fase eliminatória (32 melhores) contra o Mirassol. A partida de ida, em Bauru, foi vencida pelo Norusquinha por 2 a 0. Agora, o Alvirrubro pode perder por até um gol de diferença para se classificar às oitavas de final. O confronto será no Estádio Municipal Manoel Francisco Ferreira, na cidade de Bálsamo.