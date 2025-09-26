26 de setembro de 2025
DESPEDIDA

Empresário Pio, do Jack, On The Road e W, morre em SP

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo pessoal
Pio foi empreendedor de casas noturnas em Bauru e, mais recentemente, em Santos
Pio foi empreendedor de casas noturnas em Bauru e, mais recentemente, em Santos

Morreu na noite desta quinta-feira (25), em São Paulo, o empresário João Henrique Pinto Ferreira Júnior, o Pio, aos 61 anos, que foi sócio-proprietário, em Bauru, das casas noturnas Jack Music Pub, On The Road, W e do restaurante Sumiai. De acordo com os familiares, Pio morava em Santos e precisou ser submetido a uma cirurgia em São Paulo, no Hospital Sancta Maggiore, devido a uma fratura no fêmur. No pós-operatório, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico e não resistiu.

Nas redes sociais, diversos amigos compartilharam um texto de despedida escrito por sua prima Lucelí Martins Toledo Campos. Ela também lembrou que, além dos negócios, da culinária e da música, ele era praticante de esportes, entre eles o basquete.

Pio deixa a esposa e três filhos. O local e o horário do sepultamento ainda não foram divulgados. O JC/JCNET atualizará a matéria em breve.

