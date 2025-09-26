Empresário Pio, do Jack, On The Road e W, morre em SP

Morreu na noite desta quinta-feira (25), em São Paulo, o empresário João Henrique Pinto Ferreira Júnior, o Pio, aos 61 anos, que foi sócio-proprietário, em Bauru, das casas noturnas Jack Music Pub, On The Road, W e do restaurante Sumiai. De acordo com os familiares, Pio morava em Santos e precisou ser submetido a uma cirurgia em São Paulo, no Hospital Sancta Maggiore, devido a uma fratura no fêmur. No pós-operatório, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico e não resistiu.

Nas redes sociais, diversos amigos compartilharam um texto de despedida escrito por sua prima Lucelí Martins Toledo Campos. Ela também lembrou que, além dos negócios, da culinária e da música, ele era praticante de esportes, entre eles o basquete.

Pio deixa a esposa e três filhos. O local e o horário do sepultamento ainda não foram divulgados. O JC/JCNET atualizará a matéria em breve.