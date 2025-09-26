Sub-15 do Noroeste só depende de si e precisa vencer o Ituano

O time Sub-15 do Noroeste decide, neste sábado (27), a partir das 9h, contra o Ituano, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, uma vaga nas oitavas de final do Campeonato Paulista 2025. A partida é válida pela última rodada da 3.ª fase de grupos do estadual.
A equipe noroestina vem de um empate sem gols contra o Flamengo, em Guarulhos, enquanto o Ituano perdeu em casa por 2 a 0 para o I9 de Ribeirão Preto.
Ao término desta 3.ª fase, o primeiro e o segundo colocados de cada chave avançam para as oitavas de final.
Os meninos da Vila Pacífico, comandados pelo técnico Marcelo Santos, precisam de uma vitória, por qualquer placar, para carimbar o passaporte ao mata-mata. Caso vença, o Norusquinha se iguala ao Ituano em número de vitórias e levará vantagem no saldo de gols (atualmente ambos com 0), que é o segundo critério de desempate do regulamento da competição.
Em caso de empate, o Ituano se classifica e o Alvirrubro se despede da temporada.
CLASSIFICAÇÃO
1.º I9 FC – 11 pontos
2.º Ituano – 8 pontos
3.º Noroeste – 5 pontos
4.º Flamengo – 2 pontos