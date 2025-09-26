Sub-15 do Noroeste só depende de si e precisa vencer o Ituano

O time Sub-15 do Noroeste decide, neste sábado (27), a partir das 9h, contra o Ituano, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, uma vaga nas oitavas de final do Campeonato Paulista 2025. A partida é válida pela última rodada da 3.ª fase de grupos do estadual.

A equipe noroestina vem de um empate sem gols contra o Flamengo, em Guarulhos, enquanto o Ituano perdeu em casa por 2 a 0 para o I9 de Ribeirão Preto.

Ao término desta 3.ª fase, o primeiro e o segundo colocados de cada chave avançam para as oitavas de final.