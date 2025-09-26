Batalha atinge nível crítico, DAE mantém captação, mas falta água

A lagoa de captação do Rio Batalha se aproximou do 1,30m na tarde desta quinta-feira (25), um nível crítico que poderia interromper o funcionamento das bombas e o abastecimento de água para cerca de 100 mil moradores de Bauru. O Departamento de Água e Esgoto (DAE), porém, informa que adotou um conjunto de ações que permitiram a recarga do manancial, mesmo sem chuvas. No entanto, a falta total de água é uma realidade há cerca de uma semana para moradores da Vila Pacífico e do Jardim Ouro Verde.

O JCNET acompanhou o volume de água na lagoa de captação durante esta quinta-feira. O nível ficou preocupante às 14h28, quando atingiu o 1,45m. Ou seja, a 15 centímetros da interrupção completa do fornecimento de água. No entanto, a partir desse momento, a lagoa passou a recuperar volume e chegou a 1,79m, às 18h53.

O presidente do DAE afirmou que a autarquia adota um conjunto de medidas técnicas para impedir que o nível do Rio Batalha chegue ao limite de 1,30 m. Segundo João Carlos Viegas, a estratégia envolve um acompanhamento constante do comportamento do rio, com intervenções variadas conforme a necessidade.