Du Mauad: o bem mais precioso de um time de futebol

O maior patrimônio de um clube é a sua torcida...

Muitas vezes uma opinião é polêmica. Causa controvérsia e muita discussão. Mas quando a gente fala que o maior patrimônio de um clube é a sua torcida, acredito que chegamos perto da unanimidade. A gigantesca maioria entende que nada é mais importante pra um time de futebol do que o torcedor. Sem ele, os clubes não existem. Se você não conquistar o torcedor comum, nada fará sentido. Basta ver casos de clubes que perderam essa “comunhão”. Que optaram por caminhar sozinho. Focado apenas no campo e no “faturamento”. O Cuiabá é um exemplo claro dessa situação. Mas existem muitos outros. Tudo, absolutamente tudo depende e deve ser feito voltado ao bem mais valioso de um clube. E esse bem é o torcedor...

Aquele que é apaixonado pelo time. Que sofre e vibra. Que é a alma do espetáculo chamado futebol. Sem ele (principalmente nas arquibancadas) o espetáculo não existe. Faltará emoção, sumirá a vantagem de “jogar em casa” e a história do time e suas conquistas não terão a mesma importância. Sei que o futebol hoje é caro. Muito caro. Mas se o foco ficar apenas no ‘torcedor vip’ ou no ‘sócio torcedor’, muita coisa perderá o sentido. É preciso encontrar uma alternativa que contemple o ‘torcedor comum’. Aquele que não tem o poder aquisitivo pra bancar o que os dirigentes acreditam ser o “valor mínimo” pra uma partida de futebol. Respeitem a sua torcida. Toda ela. OUÇAM o seu torcedor. Nos elogios e nas críticas. Nos apelos e nas necessidades. Na alegria da vitória e quando extravasa na derrota. No fim das contas, ele só quer ajudar. Tragam pra perto. Façam com que se sinta representado. Só assim um time será gigante...