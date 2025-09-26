Du Mauad: o bem mais precioso de um time de futebol

O maior patrimônio de um clube é a sua torcida...
Muitas vezes uma opinião é polêmica. Causa controvérsia e muita discussão. Mas quando a gente fala que o maior patrimônio de um clube é a sua torcida, acredito que chegamos perto da unanimidade. A gigantesca maioria entende que nada é mais importante pra um time de futebol do que o torcedor. Sem ele, os clubes não existem. Se você não conquistar o torcedor comum, nada fará sentido. Basta ver casos de clubes que perderam essa “comunhão”. Que optaram por caminhar sozinho. Focado apenas no campo e no “faturamento”. O Cuiabá é um exemplo claro dessa situação. Mas existem muitos outros. Tudo, absolutamente tudo depende e deve ser feito voltado ao bem mais valioso de um clube. E esse bem é o torcedor...
Aquele que é apaixonado pelo time. Que sofre e vibra. Que é a alma do espetáculo chamado futebol. Sem ele (principalmente nas arquibancadas) o espetáculo não existe. Faltará emoção, sumirá a vantagem de “jogar em casa” e a história do time e suas conquistas não terão a mesma importância. Sei que o futebol hoje é caro. Muito caro. Mas se o foco ficar apenas no ‘torcedor vip’ ou no ‘sócio torcedor’, muita coisa perderá o sentido. É preciso encontrar uma alternativa que contemple o ‘torcedor comum’. Aquele que não tem o poder aquisitivo pra bancar o que os dirigentes acreditam ser o “valor mínimo” pra uma partida de futebol. Respeitem a sua torcida. Toda ela. OUÇAM o seu torcedor. Nos elogios e nas críticas. Nos apelos e nas necessidades. Na alegria da vitória e quando extravasa na derrota. No fim das contas, ele só quer ajudar. Tragam pra perto. Façam com que se sinta representado. Só assim um time será gigante...
“Fala, Voz Noroestina”...
“E agora, José? O Paulistão acabou e o refletor apagou. 2025 veio como uma novidade ao torcedor alvirrubro. Vivemos isso. Foi legal ver o Alfredão receber o multicampeão Palmeiras ou assistir o Norusca pela 1ª vez em uma Arena. Também foi muito legal classificar pra série D e estar de volta no cenário nacional...
Mas apesar das novidades e da parte boa, tenho certeza que o aprendizado deve ser maior. Ano que vem não terá novidade. A euforia acaba e a torcida cobrará melhores resultados em campo. Depois de todas as escolhas desse ano, eu acho que 2026 será melhor. A ver.”
Norusca Sub-15: vencer pra avançar...
Amanhã tem decisão no Alfredão. A partir das 9h, o Sub-15 do Noroeste entra em campo pra enfrentar o Ituano. O jogo vale a vaga pras 8ªs de final do Campeonato Paulista da categoria. O time do técnico Marcelo Santos está em 3º lugar com 5 pontos. O Ituano (2º colocado do grupo) tem 8. Uma vitória simples garante a classificação do Norusquinha. No jogo de ida, na 1º rodada, em Itú, o Ituano venceu por 2 a 1. Hora de dar o troco e avançar. A entrada é gratuita amanhã no Alfredão. Vamos apoiar a molecada...
Semana 4 da NFL tem jogaço em Dublin...
Ao término da 3ª semana da NFL (com a vitória dos Lions sobre os Ravens no Monday Night Football), apenas 6 franquias (das 32) seguem invictas. Estão com 3 vitórias: Bills, Chargers e Colts (pela AFC) e Eagles, 49ers e Buccaneers (pela NFC). A semana 4 traz dois jogos que se destacam dos demais: Pittsburgh Steelers x Minnesota Vikings (no domingo, dia 28 – 10h30) e Tampa Bay Buccaneers x Philadelphia Eagles (também no domingo, dia 28 - 14h)...
Steelers versus Vikings será o 1º jogo da NFL em Dublin e garante um lugar na lista não apenas por sua importância histórica, mas também pelo apelo competitivo. Os Vikings têm a vantagem no papel, embora os Steelers sejam um adversário perigoso, ainda mais com Aaron Rodgers. Buccaneers e Eagles será uma batalha entre 2 times ainda invictos. Os atuais campeões viajam pra Tampa Bay. Após derrotarem os Rams na última jogada no domingo passado, Jalen Hurts e Saquon Barkley querem seguir colocando os Eagles como favoritos ao bicampeonato...
Momento Maguila
O SALVE de hoje vai pro pessoal do Futebol da Luso. Hoje começa o Campeonato na Categoria Sênior. São 10 times na disputa pelo título: Casa Vasques, Tigrão Primordial, Constrular, Mega Metais, Axe Gases, Transprado, Globo Sports/GS Wear, Maestria Tintas, IOB e LH Segurança e Telecom.
Assista os conteúdos e se INSCREVA no Canal DU MAUAD TV no Youtube
Contato : @dumauadtv (Instagram) dumauadesportes@gmail.com