Cabelo feminino e a influência hormonal: tudo sobre essa relação

A menopausa, a SOP (síndrome dos ovários policísticos) e até mesmo parar ou começar a tomar anticoncepcional são fatores que também mexem com a saúde dos nossos cabelos. Por isso, às vezes uma queda brusca dos fios tem forte influência dos hormônios. Entenda melhor a seguir.

Os hormônios têm grande influência na saúde dos cabelos, sobretudo quando falamos de hormônios femininos. Na gravidez, por exemplo, é natural perceber os fios mais fortes e com mais volume e, depois, na fase de amamentação temos uma queda mais intensa.

Na adolescência, a explosão hormonal pode influenciar o cabelo das meninas em alguns aspectos. Com o aumento na produção de hormônios sexuais, como estrogênio, progesterona e andrógenos (como a testosterona), é natural perceber mais oleosidade nos fios. Isso porque, o aumento dos andrógenos estimula as glândulas sebáceas do couro cabeludo, tornando os cabelos mais oleosos, principalmente na raiz, o que pode exigir lavagens mais frequentes ou cuidados com produtos específicos.

Algumas meninas percebem que o cabelo fica mais liso, mais ondulado ou até mais crespo durante ou após a puberdade. Isso se deve a alterações na produção de queratina e na estrutura do folículo piloso influenciadas pelos hormônios. Ainda, em alguns casos, os hormônios podem acelerar o crescimento capilar, deixando os cabelos mais volumosos.

No geral, são questões simples de resolver. Seu dermatologista pode indicar produtos e tratamentos para a oleosidade e explicar melhor mudanças, sobretudo na textura dos fios.