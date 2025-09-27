O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), prévia da inflação oficial do país, subiu 0,48% em setembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O aumento nos preços representa alta de 0,62 ponto percentual (p.p.) em relação a agosto, quando o índice caiu 0,14% - registrando a primeira deflação em mais de um ano. De acordo com o IBGE, o principal impacto para a alta dos preços veio do grupo Habitação (3,31%), especialmente da energia elétrica residencial. Após cair 4,93% em agosto, a tarifa subiu 12,17% em setembro, devido ao fim do Bônus de Itaipu, creditado nas contas do mês anterior. Com o resultado da primeira quinzena de setembro, o IPCA-15 acumula alta de 5,32% nos últimos 12 meses. Em 2025, o aumento chegou a 3,76%.

Inflação por grupos

Cinco dos nove grupos pesquisados pelo IBGE registraram alta em agosto. Além de Habitação (3,31%), pressionada pelo aumento da conta de luz, houve elevação nos preços de Vestuário (0,97%), Saúde e cuidados pessoais (0,36%), Despesas pessoais (0,20%) e Educação (0,03%). A variação dos grupos em setembro: Alimentação e bebidas: -0,35; Habitação: 3,31; Artigos de residência: -0,16; Vestuário: 0,97; Transportes: -0,25; Saúde e cuidados pessoais: 0,36; Despesas pessoais: 0,20; Educação: 0,03; Comunicação: -0,08.