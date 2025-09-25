Emdurb inicia processo de recuperação da cobertura da rodoviária

A Emdurb deu início nesta quinta-feira (25) ao processo de reconstrução da estrutura do telhado do Terminal Rodoviário, que foi danificada com ventos fortes que atingiram Bauru na última segunda-feira (22), com rajadas de mais de 90 km/h. O serviço será executado por empresa terceirizada contratada de forma emergencial, conforme previsto na legislação.

A previsão para a execução e término do serviço é de aproximadamente 15 dias. Até que o trabalho seja finalizado, a área de embarque e desembarque de passageiros permanece isolada. Já os guichês para venda de passagens estão funcionando normalmente. Até que o serviço seja concluído, o embarque e desembarque está sendo realizado ao lado do estacionamento.

"A Emdurb e o município estão atuando para minimizar os impactos para os usuários do Terminal Rodoviário durante o período das obras", informa a empresa pública.