25 de setembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
PÓS VENDAVAL

Emdurb inicia processo de recuperação da cobertura da rodoviária

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Joabe Guaranha/Prefeitura de Bauru
Cobertura do terminal em recuperação
Cobertura do terminal em recuperação

A Emdurb deu início nesta quinta-feira (25) ao processo de reconstrução da estrutura do telhado do Terminal Rodoviário, que foi danificada com ventos fortes que atingiram Bauru na última segunda-feira (22), com rajadas de mais de 90 km/h. O serviço será executado por empresa terceirizada contratada de forma emergencial, conforme previsto na legislação.

A previsão para a execução e término do serviço é de aproximadamente 15 dias. Até que o trabalho seja finalizado, a área de embarque e desembarque de passageiros permanece isolada. Já os guichês para venda de passagens estão funcionando normalmente. Até que o serviço seja concluído, o embarque e desembarque está sendo realizado ao lado do estacionamento.

"A Emdurb e o município estão atuando para minimizar os impactos para os usuários do Terminal Rodoviário durante o período das obras", informa a empresa pública.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários