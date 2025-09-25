Bauru celebra padroeira Santa Teresinha durante cinco dias

A Festa de Santa Teresinha será realizada entre os dias 27 de setembro e 1 de outubro na praça Rodrigues de Abreu, 2-55. Os cinco dias de celebração contam com o Tríduo preparatório e missas solenes, procissão e benção das rosas, venda de bolo tradicional, quermesse com comidas típicas e muita alegria e shows de prêmios.
A celebração, organizada pela Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus em Bauru, acontece em honra a Santa Teresinha, padroeira das missões e doutora das Igrejas. Para celebrar esse momento de fé, tradição e comunidade, a festa será dividida em dois momentos: o religioso e o festivo.
Programação da parte religiosa
Tríduo
1º dia: 28/9 às 9h e 18:30h
2º dia: 29/9 às 19h
3º dia: 30/9 às 19h
Dia da Padroeira: 1/10
8h: Santa Missa
15h: Santa Missa (Dom Rubens)
19h: Santa Missa (Procissão)
Durante o dia, haverá bênção das rosas e a venda do tradicional bolo.
Programação da parte festiva:
Show de Prêmios
27/9: às 19:30
28/9: às 20h
Quermesse
27/9: início às 16h
28/9: início às 17h
1/10: durante o dia todo
Pastelada:
29/9 e 30/9 às 17h
Para mais informações: (14) 3223-1207