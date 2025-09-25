Bauru celebra padroeira Santa Teresinha durante cinco dias

A Festa de Santa Teresinha será realizada entre os dias 27 de setembro e 1 de outubro na praça Rodrigues de Abreu, 2-55. Os cinco dias de celebração contam com o Tríduo preparatório e missas solenes, procissão e benção das rosas, venda de bolo tradicional, quermesse com comidas típicas e muita alegria e shows de prêmios.

A celebração, organizada pela Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus em Bauru, acontece em honra a Santa Teresinha, padroeira das missões e doutora das Igrejas. Para celebrar esse momento de fé, tradição e comunidade, a festa será dividida em dois momentos: o religioso e o festivo.

Programação da parte religiosa

Tríduo