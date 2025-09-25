‘Gera Bauru’ oferece mais de 2.700 vagas de emprego nesta sexta

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), realiza a 8ª edição do 'Gera Bauru - Oportunidades e Carreiras', com o já tradicional mutirão de empregos. O evento será nesta sexta-feira (26), das 9h às 16h, na Praça Rui Barbosa. Serão mais de 2.700 vagas de emprego, disponibilizadas por 41 empresas de Bauru e região. Os candidatos devem levar RG, CPF e mais de uma cópia do currículo. O Gera Bauru permite que as pessoas interessadas encontrem o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho. As vagas são para todos os níveis de escolaridade, com oportunidades para pessoas com ensino fundamental, ensino médio, técnico e ensino superior, em diversas funções, além de vagas para pessoas com deficiência (PCD). As empresas são as responsáveis por fazer a seleção dos candidatos. Também serão disponibilizadas vagas de estágio para estudantes. Em função da ação do Gera Bauru, a Casa do Empreendedor estará fechada nesta sexta-feira.